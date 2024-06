Quando il Museo diventa strumento di relazione

Il prezioso assist di questa storia ce lo offre la dott.ssa Mariachiara Mazzariol del Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso che, con il suo progetto tra la Casa Albergo Salce e lo stesso Museo, ha curato un idea che va oltre il luogo di cultura, che da splendido forziere, scrigno contenente bellezza e opere d’arte, si pone come strumento di mediazione e di relazione, per costruire quel legame culturale scevro dai classici cliché

Un viatico per poter attingere a piè mani a rapporti personali, percorrendo una rete che attraverso il sapere e la cultura arriva dritto al cuore delle persone, specie quelle più gracili e bisognose di attenzioni, in questo caso il percorso di riqualificazione ambientale della Struttura in collaborazione con il Museo, coinvolgendo ospiti e residenti.

Quelle gradevoli attenzioni che passano dall’arte e dalla divulgazione, non solo mera rappresentazione dell’illustrazione di un opera, bensì un raffinato plateau, un versante desueto che si pone un piccolo e nobile traguardo, uscire dalle sale museali per far fruire emozioni e alimentare le relazioni, la mediazione. Percorrendo il difficile intento di porgere per primi il dialogo, senza timori.

Eventi e riqualificazioni ambientali che gli stessi musei possono creare, non sono altro che un atto di civiltà e generosità che l’arte ha il potere di costruire, dall’alto di un’architettura protesa non solo a delinearsi all’interno dei suoi luoghi ma con la propensione ad uscirne, per incrociare le persone senza attenderle, condividendo e anticipando le relazioni e generando emozioni oltre i luoghi deputati.

Tutto quello che un luogo di cultura può offrire oltre la consueta propria “apertura alla bellezza“.

Zero Biscuit di Mauro Lama