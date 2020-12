Quaderni della Procuratoria Arte, Storia, Restauri della Basilica di San Marco a Venezia Marsilio editori

Presentazione volume N.14, 2020

LE COLONNE IN MARMO D’AQUITANIA DEL PORTALE DI SAN PIETRO

Venerdì 18 dicembre alle ore 11.00 Sala Sant’Apollonia , Castello 4309 – VENEZIA

La Procuratoria di San Marco presenta il quattordicesimo volume dei suoi “Quaderni”, edito da Marsilio editori, in cui sono raccontati gli interventi realizzati per salvaguardare e recuperare le quattro colonne in marmo d’Aquitania del portale di San Pietro, nel nartece della Basilica marciana. Si tratta di un nuovo importante restauro affrontato con grande cura e interesse, in un anno particolarmente gravoso per la Basilica dopo l’acqua alta straordinaria del novembre 2019 che ne ha sommerso la pavimentazione causando danni inimmaginabili a marmi, mosaici e altri elementi strutturali e decorativi.

Si tratta di spazi unici che, nonostante costanti e accurati interventi di consolidamento e restauro, continuano ad essere in pericolo a causa di fenomeni di acqua alta che si verificano con crescente frequenza, seppure l’azione delle barriere del Mose faccia tirare un sospiro di sollievo, lasciando però aperto il problema alle acque di medio o medio-alto livello che continuano ad allagare lo splendido nartece.

I saggi raccolti nel volume analizzano il restauro dal punto di vista storico, artistico e scientifico: il proto della Basilica di san Marco, arch. Mario Piana racconta il consolidamento delle coppie di colonne, mentre Simonetta Minguzzi, professoressa di archeologia cristiana e medievale preso l’Università di Udine, si sofferma sulla descrizione delle decorazioni dei capitelli. L’intervento di Lorenzo Lazzarini, professore di petrografia applicata preso l’Università Iuav di Venezia, approfondisce le caratteristiche del marmo d’Aquitania; Fabrizio Antonelli ed Elena Tesser, direttore scientifico e responsabile tecnico del Laboratorio di analisi dei materiali antichi all’Università Iuav di Venezia, si focalizzano invece sulle indagini archeometriche che è stato possibile svolgere sui capitelli. Antonella Fumo, architetto della Procuratoria di San Marco, narra il restauro delle colonne di Salomone, poste ai lati del portale di San Clemente, in un saggio riccamente illustrato da preziose immagini del fondo lastre dell’Archivio della Procuratoria.

Consolidando la tradizione dei “Quaderni” quali strumento di conoscenza storica e culturale di uno dei complessi architettonici più belli al mondo, luogo inestimabile per l’arte ma anche per la fede, il nuovo volume della Procuratoria testimonia quanto la cura del tesoro inestimabile del complesso marciano richieda competenza, impegno quotidiano e un’azione di tutela e restauro costanti nel tempo; ma anche come in questo momento così difficile, all’ombra di una pandemia globale, non bisogna arrendersi allo sconforto ma credere nel lavoro e confidare nella ripresa, aiutati e supportati dalla bellezza di una città e una Basilica uniche al mondo.

Nel corso dell’incontro sono previsti gli interventi di:

Carlo Alberto Tesserin Primo Procuratore di San Marco

Arch. Mario Piana Proto di San Marco

Prof. Amerigo Restucci Procuratore di San Marco

Prof. Arch. Ugo Soragni ……Direttore Generale Musei del MIBACT

Sarà presente all’incontro Sua Eccellenza il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia.

