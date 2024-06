“Puccini secondo Muti”, per il centenario Pucciniano

Si terrà il 28 giugno 2024 alle Mura storiche di Lucca, il concerto “Puccini secondo Muti”, diretto dal maestro Riccardo Muti in occasione del centenario pucciniano.

LUCCA – E’ stato presentato il concerto, “Puccini secondo Muti”, con il quale il Maestro Muti celebrerà, nella città natale del grande genio, la figura di Giacomo Puccini dirigendo l’orchestra “Cherubini”, formata da 120 musicisti che accompagneranno le esibizioni di canto.

L’evento straordinario sarà trasmesso il giorno stesso anche in mondovisione su Rai3 dalle 21.20.

Le dichiarazioni

Alla conferenza stampa di presentazione della celebrazione tante sono le dichiarazioni e gli interventi, del Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, del presidente del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini e del Direttore di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, che annunciano:

“Il Ministero della Cultura sostiene e valorizza l’Opera. ‘Puccini secondo Muti’ sarà l’evento centrale delle celebrazioni pucciniane.”

“La collaborazione fra il Ministero della Cultura e Rai Cultura è stata davvero proficua. Abbiamo la responsabilità di portare la bellezza nelle case degli italiani e ‘Puccini secondo Muti’ rientra in quell’ordine di eventi da collezione che rimarranno nella storia della nostra cultura”.

“Sono entusiasta della scelta delle Mura Storiche di Lucca come palco eccezionale per il concerto evento, lì si respira la nostra storia, per noi è un’occasione veramente importante e come città stiamo lavorando da mesi per celebrare il nostro più grande ambasciatore”.

Questo evento si presta ad essere una pietra miliare della poesia lirica.

Il Concerto è realizzato dal Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, istituito dalla Presidenza del Consiglio nel 2022, in partecipazione con il Comune di Lucca e il Teatro del Giglio e in collaborazione con Rai Cultura, SIAE, LuccaSummerFestival e “D’Alessandro e Galli”.

Presentazione

Gli artisti, scelti dal Maestro Muti, sono i soprani Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia e i tenori Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli. Le arie eseguite saranno: Preludio Sinfonico – Un bel dì vedremo da Madama Butterfly (soprano, Eleonora Buratto); Recondita armonia da Tosca (tenore, Luciano Ganci); Che gelida manina da La bohème (tenore, Dmitry Korchak); Vissi d’arte da Tosca (soprano, Eleonora Buratto); Ch’ella mi creda da La fanciulla del West (tenore, Francesco Meli); Duetto O soave fanciulla da La bohème (soprano Mariangela Sicilia, tenore Dmitry Korchak); Donde lieta da La bohème (soprano, Mariangela Sicilia); Senza mamma da Suor Angelica (soprano, Lidia Fridman); E lucevan le stelle da Tosca (tenore, Luciano Ganci); Tu che di gel sei cinta da Turandot (soprano, Eleonora Buratto); Intermezzo da Manon Lescaut; Quarto Atto da Manon Lescaut (soprano Lidia Fridman, tenore Francesco Meli).

