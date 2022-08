Psicoterapeuta in azienda: la salute mentale entra nel welfare

Provenendo da due anni di grande incertezza, non stupisce che il sostegno psicologico sia sempre più richiesto tra i benefit aziendali. I dipendenti sono mentalmente provati, avendo dovuto gestire il peso psicologico di una pandemia, con l’isolamento che ne è derivato.

Lo psicoterapeuta in questo ha un ruolo chiave, impegnandosi a fornire supporto ai lavoratori. L’importanza di un aiuto risulta evidente: se fino a qualche tempo fa buoni pasto e mensa aziendale erano i più solidi baluardi del welfare, adesso è il sostegno di uno psicoterapeuta a essere un benefit irrinunciabile.



Il tema lavoro è dietro a 1 richiesta di supporto psicologico su 5

Serenis (www.serenis.it), piattaforma che offre percorsi di terapia online, ha raccolto diversi dati, delineando i tratti di un trend in forte crescita. L’inserimento della psicoterapia tra i benefit aziendali è in aumento e sono sempre di più le aziende che richiedono l’attivazione di una convenzione per i propri dipendenti.

Ma non finisce qui: è innegabile la connessione tra i problemi avvertiti in ufficio e la volontà di iniziare un percorso di psicoterapia. A confermarlo è la piattaforma stessa, che, su 5 richieste di supporto, ne registra 1 legata alla dimensione lavorativa. Il 20% delle persone, quindi, chiede aiuto a causa del proprio impiego. Una percentuale considerevole se si pensa che quest’area di necessità è seconda solo alle preoccupazioni date dalle scelte da prendere (23%). Il resto delle persone chiede aiuto per fronteggiare fobie o panico (15%), eventi traumatici (13%) e, infine, disturbi del sonno o della sfera sessuale (11%).

Come spiega Silvia Wang, co-founder di Serenis: “il terapeuta interviene sulle relazioni tra colleghi, sulla disconnessione dovuta al lavoro da remoto, sull’incertezza riconducibile agli scenari macroeconomici in continuo mutamento e, in generale, sugli effetti che i cambiamenti organizzativi possono avere sul benessere mentale dei collaboratori”.

Ne deriva un clima più sano e disteso per i dipendenti, che non può che riflettersi positivamente sull’intera organizzazione. Non c’è da meravigliarsi quindi che sempre più aziende si stiano muovendo per dotarsi di un benefit tanto importante. Tra queste, Velasca e TantoSvago, che hanno scelto la terapia online di Serenis per i propri dipendenti.