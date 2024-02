Provini a Treviso per la nuova serie TV di Ervas

Treviso diventerà un set cinematografico. Si cercano uomini e donne dai 18 ai 75 anni. Per partecipare è sufficiente presentarsi al Teatro Aurora, dove verranno assegnati numeri d’accesso.

TREVISO – Il capoluogo di Marca si prepara ad ospitare la serie TV “L’Ispettore Stucky”, tratta dai romanzi di Fulvio Ervas.

Ad un anno di distanza dal successo riscontrato dal telefilm “Un passo dal cielo”, girato nelle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, è il turno di Treviso, che il 18 marzo vedrà le riprese ufficiali della serie gialla prendere il via.

Deciso il protagonista, Giuseppe Battiston, si cercano ora altri attori: questa domenica, 25 febbraio, presso il Teatro Aurora di Treviso (via Venier 28), l’azienda Centro Mira Project terrà i provini dalle 14:30 alle 18:00, per ricercare uomini e donne residenti in Veneto, dai 18 ai 75 anni. I candidati saranno valutati tramite un casting fotografico.

La serie sarà trasmessa dalla Rai in autunno. Un’opportunità emozionante per gli aspiranti attori della regione Veneto di entrare nel mondo dello spettacolo e contribuire alla crescita della scena cinematografica locale.