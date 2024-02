Proteste e repressioni in Russia dopo la morte di Alexey Navalny

Migliaia di persone in oltre 30 città russe hanno deciso di commemorare Aleksei Navalny, noto oppositore del governo, sfidando le autorità

RUSSIA. In una dimostrazione di coraggio e determinazione, migliaia di cittadini russi si sono riversati per le strade di oltre 30 città del Paese per commemorare Aleksei Navalny, l’oppositore del governo russo recentemente deceduto.

Nonostante le leggi draconiane contro il dissenso e le minacce di repressione, queste persone hanno deciso di onorare la memoria di Navalny, scegliendo luoghi simbolici e partecipando a gesti di omaggio.

La reazione delle autorità è stata immediata e brutale. Le forze dell’ordine, accompagnate da addetti comunali, hanno rapidamente disperso gli assembramenti, arrestato centinaia di manifestanti e rimosso i segni di omaggio, come fiori e candele, da monumenti e luoghi pubblici.

Persino le più piccole dimostrazioni di cordoglio sono state represse con fermezza, dimostrando la ferma volontà del governo di reprimere qualsiasi forma di protesta.

Nonostante la dura repressione, una parte della popolazione russa continua a far sentire la propria voce. Le manifestazioni di protesta e il ricordo di Navalny si diffondono attraverso i canali social e trovano eco anche all’estero, dove sia la diaspora russa che i sostenitori internazionali si uniscono nel ricordo e nella solidarietà.

A Londra il volto di Navalny è stato proiettato sull’ambasciata russa, mentre a Budapest c’è stata la proposta di intitolare una strada a Navalny proprio di fronte alla rappresentanza diplomatica russa. Questi gesti simbolici non solo commemorano Navalny, ma sottolineano anche il sostegno internazionale alla sua causa e la determinazione nel non lasciare che il suo sacrificio sia dimenticato.

In Russia, nonostante le leggi repressive e la brutalità delle forze dell’ordine, una parte della società civile continua a resistere e a sfidare il potere costituito.

Il ricordo di Navalny rimane vivo, alimentando la speranza per un futuro di maggiore libertà e democrazia in Russia.

Foto: By Mitya Aleshkovskiy – Own workhttps://www.flickr.com/photos/aleshru/6269175210, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19600654