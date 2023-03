Proseguono i “Giovedì della cultura”: il 23 marzo si parla di stati scomparsi

L’appuntamento di giovedì 23 marzo è dedicato “Alla scoperta degli stati scomparsi: in viaggio sulle tracce degli imperi del passato”. Relatore è Giovanni Vale, giornalista e ideatore del progetto “Extinguished Countries”.

Giovedì 23 marzo il giornalista Giovanni Vale, corrispondente dai Balcani per diverse testate italiane e straniere, presenta il progetto “Extinguished Countries” o Stati scomparsi, una collana di guide di viaggio dedicate a stati che non esistono più. Avviato nel 2020 grazie ad una raccolta fondi online (oltre 25mila euro raccolti in tre settimane), il progetto “Extinguished Countries” ha portato nel 2021 alla pubblicazione della prima guida di uno stato “scomparso”: la Repubblica di Venezia. Il libro è frutto di oltre 500 interviste da Bergamo a Cipro e presenta il patrimonio della Serenissima e le interpretazioni che ne fanno oggi gli abitanti dei suoi ex territori. Oggi, il gruppo di ricercatori e giornalisti guidati da Vale prepara una nuova campagna di crowdfunding e un nuovo libro: l’Impero asburgico.





Giovanni Vale

Giovanni Vale (Gemona del Friuli, 1987) è un giornalista italiano che lavora dal 2014 come corrispondente dai Balcani per diverse testate italiane e internazionali. Si è laureato in Scienze Diplomatiche e Internazionali a Trieste e ha terminato gli studi a Parigi all’INALCO (Istituto di lingue orientali), dove ha iniziato a lavorare come giornalista. Dopo qualche anno nelle redazioni di Euradio a Nantes e Toute l’Europe a Parigi, si è trasferito a Zagabria e ha iniziato a coprire l’ex Jugoslavia. Ha scritto per Libération, Il Corriere della Sera, Il Piccolo, La Croix, RSI e tante altre testate. È il corrispondente a Zagabria di Reporters sans Frontières.

È anche l’ideatore della serie “Extinguished Countries” (o Stati scomparsi), la prima serie di guide di viaggio dedicate a stati che non esistono più. Nel 2021 ha pubblicato il primo libro della serie: Repubblica di Venezia.





I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 118 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

