Proseguono i “Giovedì della cultura” con un viaggio sulle Colline del Prosecco

L’appuntamento di giovedì 30 marzo è dedicato “Alla scoperta del paesaggio del vino: 31 itinerari escursionistici nella provincia di Treviso”. Relatore è lo scrittore Giuliano Basso.

TREVISO – Proseguono i “Giovedì della cultura” promossi dalla Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati a Casa dei Carraresi. Il prossimo, in calendario giovedì 30 marzo, vedrà come relatore lo scrittore Giuliano Basso, che porterà il pubblico presente “Alla scoperta del paesaggio del vino: 31 itinerari escursionistici nella provincia di Treviso.

Locandina



Le Colline del Prosecco

Muovendosi lungo le dorsali di Valdobbiadene e Vittorio Veneto, percorrendo le colline del Feletto, di Susegana e di Conegliano, si scoprono paesaggi di diversa morfologia, con alture ripide e improvvise spezzate da incisioni fluviali che creano diverse forme geometriche fra la natura circostante: coni, piramidi, miniature di colli o valli. Questi rilievi coincidono con l’area di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e dell’Asolo Prosecco DOCG, oggi uno dei vini più noti e consumati al mondo, esito di una secolare tradizione di coltivazione della vite; il lavoro dell’uomo ha infatti contribuito a rendere questi luoghi unici e riconoscibili: l’edilizia sacra, gli edifici, i manufatti, le piantagioni di vigneti testimoniano quella che è stata l’evoluzione socio-economica di queste zone nei secoli scorsi, e che ha fatto della nostra tradizione gastronomica una delle più apprezzate ed esportate al mondo. Attraverso 31 itinerari escursionistici, tutti di carattere anulare e quasi sempre di relativo impegno fisico, Giuliano Basso ci conduce alla scoperta di questo straordinario “paesaggio del vino”: alla descrizione del percorso si accompagnano informazioni sulle manifestazioni dedicate al vino e all’enogastronomia, segnalazioni delle principali opere d’arte, consigli per acquistare i prodotti tipici dai produttori della zona, indicazioni su trattorie e osterie dove sostare lungo il cammino, nell’ottica di una valorizzazione a tutto tondo del patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico del nostro paese.

Giuliano Basso

Giuliano Basso è nato a Meduna di Livenza e vive a Jesolo. Socio di Slow Food, ha conseguito il diploma di sommelier e di degustatore ufficiale AIS e collabora con la Condotta del Veneto Orientale. Per molti anni ha lavorato nel settore della ristorazione, ma si è occupato anche di comunicazione, collaborando con quotidiani e riviste e partecipando alla realizzazione di vari prodotti editoriali. Socio del CAI per la sezione di Motta di Livenza (TV), da sempre appassionato di escursionismo, si è dedicato con grande passione alla pratica su tutto l’arco Alpino. Per Ediciclo è autore del libro “Alla scoperta del Carso” (Ediciclo, 2010).



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 119 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal sito: www.fondazionecassamarca.it. Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.