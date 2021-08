Prolungato ritardo del volo Salonicco–Treviso del 5 agosto

Diversi passeggeri hanno segnalato l’estenuante attesa riguardante i voli in ritardo Salonicco–Treviso e ritorno, operati dal vettore aereo irlandese leader dei voli low cost Ryanair.

Si riferiscono, nello specifico, al volo in ritardo Ryanair FR8635 del 5 Agosto 2021 con partenza dall’aeroporto internazionale di Salonicco alle 15:55 ed arrivo schedulato sull’aeroporto Antonio Canova di Treviso per le 16:50, che ha invece toccato il suolo veneto soltanto alle 21:42 (accumulando quindi un ritardo all’arrivo pari a 4 ore e 52 minuti).

Stessa sorte per i passeggeri del volo di ritorno, il volo in ritardo Ryanair FR8634 delle 17:15 con arrivo schedulato a Salonicco per le 20:10, atterrato in Macedonia alle 00:48 del giorno dopo, quindi con un ritardo all’arrivo di 4 ore e 38 minuti.

Le segnalazioni dei passeggeri hanno immediatamente attivato i controlli dello staff tecnico di Italia Rimborso; i rilevamenti effettuati incrociando i dati aeroportuali avrebbero escluso la presenza di circostanze eccezionali intervenute a causare i ritardi sopra citati.

Ciò significa che per i passeggeri si apre la possibilità di accedere alla “compensazione pecuniaria”, un risarcimento del disagio subito quantificato in 250 euro per singolo passeggero (tratta aerea inferiore ai 1500 km).

Sei anche tu fra i passeggeri dei voli in ritardo Ryanair FR8635 e FR8634 del 5 Agosto 2021?

Puoi attivare una richiesta di compensazione pecuniaria da volo in ritardo semplicemente compilando il form presente all’interno della homepage di ItaliaRimborso.it

Ricordiamo che la claim company Italia Rimborso offre assistenza e gestione pratiche gratuite.