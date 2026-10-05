Progetto “SicuraMente”: teatro e scuola contro la violenza di genere

Mercoledì 7 ottobre 2026, a Palazzo Balbi a Venezia, sarà presentato ufficialmente il progetto “SicuraMente: Teatro, Scuola e Prevenzione della Violenza”, un’importante iniziativa volta a contrastare la violenza di genere nelle scuole venete.

VENEZIA. Mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 12, la Sala Pedenin di Palazzo Balbi, storica sede della Giunta regionale del Veneto, ospiterà un evento di grande rilevanza sociale e culturale. Sarà infatti presentata al pubblico e alla stampa l’iniziativa “SicuraMente: Teatro, Scuola e Prevenzione della Violenza”, frutto di una sinergia tra istituzioni e realtà associative impegnate nel sociale.

L’obiettivo primario del progetto è quello di intervenire attivamente negli ambienti scolastici per promuovere la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, un tema di stringente attualità e di fondamentale importanza per la costruzione di una società più equa e sicura. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di interventi regionali volti a sensibilizzare e formare le nuove generazioni su queste delicate tematiche.

La co-progettazione ha visto la collaborazione della Regione del Veneto, della Fondazione Cecchettin ETS e del Teatro Zelda, realtà che hanno unito le proprie competenze e risorse per dare vita a un percorso educativo innovativo. A rafforzare la portata del progetto, si aggiunge il coinvolgimento degli attori della Rete Regionale Sicura e la preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, garantendo così una diffusione capillare e un impatto significativo sul territorio.

Durante la conferenza stampa di presentazione, interverranno figure di spicco del panorama istituzionale e sociale. Saranno presenti l’assessore regionale ai Servizi Sociali e alla Famiglia, Paola Roma, e l’assessore all’Istruzione, Valeria Mantovan, a testimonianza del forte impegno della Regione su questi fronti. Accanto a loro, prenderanno la parola Gino Cecchettin, presidente e co-fondatore della Fondazione Cecchettin ETS, la cui presenza sottolinea l’importanza del contributo delle associazioni nella lotta alla violenza di genere. Sarà inoltre presente Filippo Tognazzo, attore e direttore artistico per Zelda Teatro, nonché regista dello spettacolo teatrale “SicuraMente”, che rappresenta il cuore pulsante dell’iniziativa. Una rappresentante di Rete Sicura completerà il panel degli oratori, portando la prospettiva e l’esperienza di chi opera quotidianamente sul campo.

La stampa è caldamente invitata a partecipare all’evento per dare risalto a questa significativa iniziativa, che mira a lasciare un segno concreto nella prevenzione della violenza e nella promozione di una cultura del rispetto e della parità tra i generi.

Il progetto “SicuraMente” si configura come un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, dimostrando come l’arte, in particolare il teatro, possa diventare uno strumento potente per l’educazione e la trasformazione sociale. L’impegno congiunto di Regione, Fondazione e Teatro Zelda, supportato dalla Rete Regionale Sicura e dall’Ufficio Scolastico Regionale, promette di generare un impatto duraturo, formando cittadini più consapevoli e attivi nella costruzione di un futuro libero dalla violenza.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella strategia regionale di contrasto alla violenza di genere, ponendo le basi per un cambiamento culturale profondo che parte dalle scuole, luoghi privilegiati per la formazione delle coscienze. L’attenzione rivolta ai giovani e l’utilizzo di linguaggi innovativi come quello teatrale sono elementi chiave per affrontare con efficacia una problematica così complessa e radicata.

La presentazione del 7 ottobre non sarà solo un annuncio, ma un vero e proprio lancio di un percorso che si prefigge di raggiungere migliaia di studenti, offrendo loro strumenti critici e di consapevolezza per riconoscere e prevenire ogni forma di violenza. La sinergia tra le diverse entità coinvolte è un esempio lampante di come la collaborazione possa amplificare l’efficacia delle azioni, creando una rete di supporto e intervento che va oltre il singolo evento, per costruire un impegno costante e strutturato nel tempo.

La Regione del Veneto, attraverso i suoi assessori, ribadisce il proprio impegno nel sostenere progetti che mirano a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione e a promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione. La Fondazione Cecchettin ETS, con la sua missione specifica, apporta un contributo fondamentale in termini di esperienza e sensibilità, mentre il Teatro Zelda offre la sua expertise artistica per tradurre messaggi complessi in forme accessibili e coinvolgenti per il pubblico scolastico.

L’evento del 7 ottobre a Palazzo Balbi è quindi un appuntamento da non perdere per tutti coloro che credono nell’importanza dell’educazione e della prevenzione come pilastri per una società più giusta e libera dalla violenza.

In sintesi, il progetto “SicuraMente” rappresenta un’azione concreta e coordinata per affrontare la violenza di genere nelle scuole del Veneto, unendo l’impegno istituzionale a quello del terzo settore e dell’arte. L’iniziativa mira a formare una nuova generazione consapevole e attiva nella prevenzione, segnando un passo importante verso un futuro di maggiore rispetto e sicurezza per tutti.

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