Progetto Oculus, a Mestre denunciate quattro persone

Nell’ambito dei controlli rientranti nel progetto Oculus, la Polizia locale del Servizio sicurezza urbana del Comune di Venezia ieri mattina si è recata in due abitazioni di proprietà del Comune in via Trieste, ai civici 27 e 39. Denunciate quattro persone per occupazione e invasione di terreni ed edifici. L’Assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce: “Un’attività che garantisce sicurezza ai cittadini, un grazie anche a Veritas per le bonifiche”.

MESTRE – Nel primo intervento gli agenti non hanno rinvenuto nessuna persona, anche perché un precedente controllo aveva poi portato a un intervento di muratura delle finestre.

Nel secondo caso, invece, sono stati trovati 4 tunisini che poi sono stati denunciati per occupazione e invasione di terreni ed edifici. In questo stabile erano presenti tre giacigli, vestiti, alimenti e una stanza era piena di rifiuti. Sul posto sono intervenuti gli addetti di Veritas per effettuare interventi di muratura di porte e finestre in modo da evitare che altri accedano all’interno.

“Prosegue l’importante attività del servizio Oculus da parte del Servizio sicurezza urbana della nostra Polizia locale contro il degrado su tutto il territorio comunale – spiega l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce – Importanti come sempre si rivelano le segnalazioni dei cittadini e la continua attività di monitoraggio del Servizio sicurezza urbana. Il mio ringraziamento va anche al personale di Veritas per gli interventi che mirano a interdire l’accesso di persone disagiate a immobili di vario tipo e nello stesso tempo a bonificare ambienti che, soprattutto nel periodo estivo, in seguito al deposito di immondizie ed altri rifiuti possono creare problemi anche a chi abita nei dintorni“.