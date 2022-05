Progetto Giovani Treviso. Oggi lo Spring Party all’ex Pattinodromo

Dopo il rinvio dello scorso 23 aprile causa maltempo, questo pomeriggio all’ex Pattinodromo di Treviso si è tenuto lo Spring Party del Progetto Giovani Treviso, una sorta di open-day per avvicinare la cittadinanza – quella giovane in particolare – alle sue iniziative.

Corsi di break-dance, musica rap e trap, workshop di fumetto, street art… Tanti e variegati i laboratori e le opportunità ideate su misura per i giovani dai 14 ai 30 anni, che l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Treviso, Silvia Nizzetto, invita a scoprire.

Una ripartenza dopo il lungo periodo della pandemia vincolato dalle restrizioni, uno spazio di rinascita che intende restituire ai giovani spazi, passioni e normalità. E lo fa potendo contare sull’appoggio di due sedi: una all’ex Pattinodromo in Viale F.lli Cairoli, e una al Sacro Cuore, attualmente sottoposta a interventi di recupero dello stabile di lieve entità, che a partire da giugno ospiterà anche delle sale prove musicali.

Progetto Giovani Treviso è un mondo fuori mura, aperto, accogliente, coraggioso e pieno di vita, dove trovare tempo e spazio per immaginare il futuro senza paura, dando voce e forza alle passioni, alla curiosità, all’esperienza e al confronto tra i giovani della città e non solo. Qui vogliamo far nascere e coltivare idee, collaborazioni, futuri possibili.