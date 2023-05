Progetto donne Veneto Aps. Al salotto culturale “La poesia non è un lusso”

Proseguono gli incontri “La poesia non è un lusso” del salotto culturale promosso da Progetto Donne Veneto Aps in collaborazione con Fancy Women Bike Treviso e Movimento Sovv. Come ormai consuetudine l’evento sarà ospitato mercoledì 17 maggio dalla trattoria OstiNate, in via dei Dall’Oro 30 a Treviso a partire dalle 20.

“Chi ha detto che la vita è breve? La vita è lunga quanto le nostre azioni generose/…”

Tema della serata “Ostinazione e rivoluzione”, omaggio a Joyce Lussu (nata Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti) che è stata partigiana, capitana delle brigate Giustizia e Libertà e medaglia d’argento al valor militare, femminista, poeta, scrittrice, traduttrice, ecologista, divulgatrice, attivista, una tra le figure più importanti della storia del ventesimo secolo che scelse la poesia come mezzo per svelare la verità e smascherare le menzogne. Una poesia che parte da situazioni concrete, inserita in movimenti di liberazione e resistenza.

“C’è un paio di scarpette rosse / a Buchenwald, / quasi nuove, / perché i piedini dei bambini morti / non consumano le suole…”

La serata è aperta a tutti/tutte, si possono condividere poesie proprie o altrui, anche se non sono in linea con il tema scelto che vuole essere solo un’indicazione e non un obbligo.

Il vero “obbligo” se così vogliamo chiamarlo, è l’invito a indossare qualcosa di rosso o blu in memoria di due esperienze femministe: la Blue Stocking Society inglese del 1750 e il gruppo statunitense Redstocking degli anni Settanta del Novecento. Chi desidera può leggere quante poesie vuole oppure si possono assaporare le letture rimanendo in silenzio, per coglierne l’ispirazione.