Progetto Carta Etica Sport 2022/2023

Quinta edizione del progetto “Carta Etica Sport 2022”, istituita dalla Regione Veneto in collaborazione con UNPLI – Comitato Pro Loco Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, CONI – Comitato Regionale Veneto e CIP-Regione Veneto, per favorire l’attività di promozione, valorizzazione e divulgazione della “Carta Etica dello sport veneto”, documento d’indirizzo che definisce i principi cui s’ispira l’attività motoria e sportiva nel Veneto.

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti veneti, oltre alla classica realizzazione “a fumetti” di uno dei 14 articoli della “Carta Etica dello sport veneto”, quest’anno sarà caratterizzato anche dalla produzione di elaborati grafici e video con un occhio speciale rivolto alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina.

Quinta edizione del progetto “Carta Etica Sport 2022”, istituita dalla Regione Veneto in collaborazione con UNPLI – Comitato Pro Loco Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, CONI – Comitato Regionale Veneto e CIP-Regione Veneto, per favorire l’attività di promozione, valorizzazione e divulgazione della “Carta Etica dello sport veneto”, documento d’indirizzo che definisce i principi cui s’ispira l’attività motoria e sportiva nel Veneto, istituita ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 11 maggio 2015.

Questa edizione è ricca di novità. Innanzitutto dal sottotitolo “La Carta etica verso le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026” con l’obiettivo di promuovere tutto lo sport veneto, invitando i partecipanti a realizzare degli elaborati legati alla montagna o alle competizioni olimpiche e paralimpiche.

Quest’anno il concorso si arricchisce poi della sezione “Realizza il video della Carta Etica”, per dare la possibilità ai giovani Moviemaker di realizzare dei video a tema. Aggiunto anche il Premio Fair Play da assegnare nel caso di comportamenti ispirati ai valori della Carta.



Il bando è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, degli Istituti Professionali di Stato e agli Organismi di Formazione Accreditati che erogano corsi di istruzione e formazione, alle associazioni sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP che hanno aderito alla Carta etica dello sport. Per ogni Istituto Scolastico ed ogni associazione sportiva potranno concorrere al massimo cinque elaborati.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2023.

Per il bando di concorso e ulteriori informazioni basta visitare il sito dell’Unpli Veneto