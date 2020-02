Primi casi di coronavirus in Veneto: due nel padovano ed uno nel veneziano

Il coronavirus, la peste partita dalla Cina, è arrivato in casa nostra.

I primi due casi accertati in Veneto a Vo Euganeo. Uno dei due malati e morto ieri sera. I due uomini frequentavano lo stesso bar del paese.

Questa mattina è stato segnalato un caso a Mira nel veneziano con ricovero nell’ospedale di Dolo e poi in quello di Padova.

Si stanno effettuando i test sui pazienti dell’ospedale di Schiavonia dove erano ricoverati in un primo momento i due uomini positivi di Vo Euganeo. Sembra ci siano alcuni casi positivi al test.

ll primo consiglio dei medici per evitare il contagio è quello di lavarsi molto spesso le mani con sapone ed acqua per almeno 20 secondi o disinfettarle con prodotti a base di alcol al 60% e di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

