Prime Day: il lato oscuro delle offerte

Mettiamo in guardia i consumatori dalle truffe online che si sfruttano del Prime Day di Amazon, una giornata di sconti e offerte. Aiutiamo a contrastare il Il fenomeno del phishing, una truffa che si fa con le e-mail false seguendo i consigli dell’associazione Codici.

Il Prime Day, l’iniziativa di Amazon che offre sconti e promozioni ai suoi clienti, sta per finire. Ma attenzione alle truffe online: i malintenzionati approfittano dell’occasione per ingannare i consumatori con false offerte.

L’associazione Codici consiglia di non farsi prendere dalla fretta e di verificare sempre l’origine e l’affidabilità degli annunci, soprattutto se arrivano via e-mail.

“Non fatevi tentare da offerte troppo allettanti – dice Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. A volte sono solo esche per farvi cliccare su link che vi portano a siti fasulli, dove vi chiedono di inserire i vostri dati personali e bancari. Così i truffatori possono rubarvi le credenziali e fare acquisti o prelievi a vostro nome.

Quindi, state calmi, confrontate i prezzi e controllate che gli indirizzi di posta elettronica o dei siti siano quelli ufficiali di Amazon. Fate anche attenzione a eventuali errori o refusi nei messaggi, che possono essere un segnale di truffa”.

Secondo alcune ricerche di aziende specializzate in sicurezza informatica, nelle ultime settimane c’è stato un aumento del 10% di casi di phishing, una truffa telematica che si basa sull’invio di e-mail false che sembrano provenire da enti o aziende affidabili. Un fenomeno legato anche al Prime Day, usato dai truffatori come esca. “Non fidatevi di e-mail che vi promettono sconti o prodotti a prezzi stracciati – conclude Giacomelli –. Sono solo trappole per rubarvi i dati. Proteggete le vostre informazioni sensibili e segnalate eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti”.

L’associazione Codici fornisce assistenza in caso di truffe informatiche. È possibile fare una segnalazione allo 065571996 o all’e-mail [email protected].