Primavera-estate 2021: i vestiti più alla moda

Impazzano le tendenze moda per la prossima stagione. Quali saranno i vestiti più in della primavera-estate 2021? Ce lo dicono le passerelle che parlano di tanto romanticismo e libertà tra le sfilate, soprattutto virtuali di questi tempi.

E cosa andrà di moda allora? A quanto pare le nuove proposte rispecchiano la voglia che abbiamo tutti in questo momento, quella della libertà, di vivere un po’ di spensieratezza, di uscire, di tornare ad ammirare la natura. E infatti i fiori sono proprio tra i maggiori trend scelti dagli stilisti e dai designer che del resto hanno composto le proprie creazioni in un periodo difficile di chiusura che abbiamo vissuto tutti. E allora via con i colori, con l’energia e il movimento anche per quanto riguarda le proposte glamour della bella stagione.

Ne è un esempio Twinset che con i suoi vestiti eleganti dimostra proprio tutto questo. Tanto colore, tanto movimento, fiori e stampe che si rincorrono sui tessuti. Una ventata di ottimismo e di libertà che si percepisce nelle proposte della maison del Made in Italy dedicata alla donna che per la stagione corrente ha un catalogo tutto nuovo e variegato.

Parla proprio di questo l’abito corto in creponne a fiori. Una proposta très chic, dalla linea diritta, con chiusura a goccia con bottone, un taglio in vita che dona movimento e uno spacco a portafoglio. Nulla di impegnativo ma con il quale non si passa inosservate, da indossare anche con cow boots alti per dare un ulteriore tocco di tendenza.

Un’esplosione di colore e di movimento è l’abito lungo in misto seta. Un rosso corallo con spalline sottili, una balza al fondo e linee asimmetriche che si si rincorrono su tutte la lunghezza per parlare della voglia di libertà e di vita. Impossibile non catturare gli sguardi dei passanti, essere glamour e nello stesso tempo comoda perché la gonna è ampia e morbida. I sandali a tacco completano “l’opera” per una serata indimenticabile.

Colore e stampe a fiori sono invece le protagoniste dell’abito lungo in mussola di cotone. Il giallo, il simbolo della rinascita, si unisce alla stampa a fiori indiano, ed insieme donano un tocco di femminilità leggero e di classe ravvivando l’outfit che si impreziosisce di un disegno che è stato pensato e progettato in esclusiva da Twinset. Il pizzo dei bordi del corpetto inserisce un ulteriore dettaglio di classe completando un total look contemporaneo, perfetto da essere indossato anche con un paio di sneakers.

