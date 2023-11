Prima sconfitta per la Reyer

L’Umana Reyer perde l’imbattibilità stagionale in campionato. Al Pala Carrara l’Estra Pistoia batte gli Orogranata 85-77 ma mantiene la testa della classifica.

PISTOIA – Si sapeva non sarebbe stata una partita semplice quella di ieri per la Reyer. Non solo per l’iniziale tributo per il grande ex di entrambe Luca Silvestrin, ma anche per lo stato di di Pistoia post prima vittoria in campionato a Brindisi di domenica scorsa.

Nonostante il predominio a rimbalzo (42-36 di cui 20 rimbalzi offensivi), per espugnare il Pala Carrara non è bastato un Tessitori da 21+7, anche grazie ai 25 punti di Varnado, autore di un 5/7 da 3 che trascina il complessivo 12/26 dalla lunghezza di Pistoia.

Venezia comunque ancora in testa alla classifica grazie alla contemporanea sconfitta di Bologna a Cremona.

La partita

Quintetto classico per la Reyer con sempre out Parks per infortunio e De Nicolao in panchina febbricitante. Partita inizialmente in equilibrio anche se Pistoia cerca più il tiro dalla lunga distanza mentre gli orogranata giocano maggiormente in area.

Proprio con i tiri da 3 punti i toscani creano il loro primo Break portandosi 18-11, costringendo così coach Spahija a chiamare Time Out. Non basta la supremazia sotto canestro con 13 rimbalzi (6 offensivi) a 6 per la Reyer, la bassa percentuale dall’arco (1/7) porta il risultato alla fine del primo quarto a 25-17.

Il secondo periodo continua sulle tracce dei primo, Pistoia conferma l’ottima percentuale da 3, mentre Venezia aggiorna le proprie statistiche a 1 su 10. Al 16′ si va 39-24. Tessitori guida la rimonta orogranata con un Break che porta le squadre all’intervallo lungo sul 43-36.

La ripresa vede ripartire Pistoia che aumenta il suo vantaggio portandosi sul 52-40. Coach Spahija chiama di nuovo Time Out e scatena il Break 0-8 in un minuto, questo anche grazie alla ritrovata solidità difensiva con ben 5 rimbalzi offensivi per il solito Tessitori. A metà del terzo quarto il punteggio è 54-53.

Time Out per Pistoia. Al rientro tre triple consecutive di Varnado portano all’ultimo intervallo con il punteggio di 65-60.

Si rientra con la tripla di Wiltjer che poi sbaglia per due volte la possibilità di sorpassare i toscani. Si va punto a punto fino al 74-73 di metà quarto, ma i troppi errori al tiro degli orogranata favoriscono un break di Pistoia che si porta 82-73. Inutile l’ultimo Time Out, la partita si chiude 85-77.

Questa settimana doppio impegno al Taliercio per la Reyer: Martedì 7 alle 20 in EuroCup con il Cedevita Olimpia Lubiana e domenica 12 alle 18 contro Brindisi in campionato.

Le parole di Coach Spahija

Il coach orogranata ha così commentato la prima sconfitta stagionale della Reyer:

“Complimenti a Pistoia, coach, giocatori e tifosi. È la prima volta che vengo qua e abbiamo affrontato una squadra che ha giocato un’ottima pallacanestro. Noi eravamo un po’ stanchi, ma abbiamo catturato 45 rimbalzi di cui 20 in attacco: ciò significa che abbiamo messo grande effort in campo.



Tuttavia abbiamo fatto tanti errori, soprattutto in attacco, giocando senza disciplina. Non abbiamo capito come dovevamo adattarci alla partita: può capitare di tirare 6/35 da tre, anche con ottimi tiratori, ma bisogna proporre cose diverse se il tiro non entra.



Pistoia ha giocato una partita straordinaria, siamo arrivati 3 o 4 volte a -1, sbagliando sempre il tiro per il vantaggio mentre loro ci hanno punito con diverse triple consecutive. Ha vinto la squadra migliore, noi dobbiamo lavorare e pensare alla prossima partita e soprattutto a recuperare giocatori perché abbiamo problemi con gli infortuni. Parks è fuori ed ora abbiamo problemi con il ginocchio di Simms e la caviglia Tessitori.



La strada è lunga in campionato ed Eurocup, dobbiamo lavorare con pazienza“.

Tabellino

Parziali: 25-17; 43-36; 65-60

Estra: Willis 15, Della Rosa ne, Moore 18, Metsla ne, Dembelè ne, Saccaggi, Del Chiaro 4, Stoch ne, Varnado 25, Wheatle 5, Hawkins 8, Ogbeide 9. All. Brienza.

Umana Reyer: Spissu 9, Tessitori 21, Casarin 4, De Nicolao 2, O’Connell 4, Janelidze ne, Simms 1, Brooks 2, Wiltjer 9, Iannuzzi ne, Brown jr. 6, Tucker 17. All. Spahija.

Photo Credits: Reyer.it