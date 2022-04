Prima protesi di ginocchio su misura al Policlinico di Abano

Il reparto di Ortopedia del Policlinico di Abano Terme, primo in Veneto e tra i primi in Italia, ha impiantato una protesi totale di ginocchio “su misura” a una paziente 70enne. L’intervento è stato eseguito dal dott. Giorgio Franceschi, referente della Chirurgia Robotica e Computer Assistita, e dal dott. Emanuele Furlan, responsabile della Chirurgia del Ginocchio.

È il primo impianto di protesi totale di ginocchio realizzata su misura, utilizzando una ricostruzione tridimensionale dell’articolazione, che poi viene realizzata da una diotta specializzata e messa a disposizione per l’intervento.

E sono arrivati i complimenti del Presidente Luca Zaia: “Quanto hanno fatto gli ortopedici del Policlinico di Abano è una trasposizione futuristica di una strategia che fa parte delle priorità della sanità veneta: realizzare cure sempre più specifiche studiate e messe in atto sulla base delle particolari necessità di ogni paziente. Tecnologie all’avanguardia e perizia dei medici ne sono i presupposti essenziali. Complimenti a tutti i sanitari di Abano che hanno lavorato a questo caso”.

“È la prima in Veneto – aggiunge Zaia – ma segna la via per il futuro, in tutto il nostro sistema sanitario, sempre rivolto alla ricerca del progresso”.

“Anche in questo caso – fa notare Zaia – l’eccellenza arriva in una struttura del territorio e non in un grande Hub, a dimostrazione della diffusione capillare delle buone pratiche. Questa, peraltro, è avvenuta in un Policlinico privato-convenzionato a dimostrazione della grande qualità espressa anche dalla sanità privata in Veneto, dove pubblico e privato sanno fare squadra e integrarsi al meglio nell’interesse dei pazienti”.

Dal 2011 a ottobre 2021, al Policlinico Abano Terme sono stati eseguiti diecimila interventi di protesi al ginocchio, mille con tecnologia robotica, di cui è stato pioniere dal 2011.