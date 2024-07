Prima edizione del premio lirico “Città di Villorba”

Un premio destinato a onorare la vivace tradizione musicale di Villorba, rinomata per aver educato e attirato talenti di spicco nel mondo della lirica

VILLORBA (TV) – L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Villorba, ha celebrato nella serata di domenica 28, l’illustre tradizione musicale del territorio, rinomato per la sua eccellenza nella lirica. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la Gran Soirée di lirica prevista al Parco di Villa Giovannina è stata spostata alla sala convegni di Villa Giovannina. Nonostante l’inconveniente, l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico sono stati straordinari.

Premio a Fabio Sartori, eccellenza della lirica

Il tenore trevigiano Fabio Sartori ha ricevuto il primo Premio Lirico “Città di Villorba”. Sartori, noto a livello internazionale per le sue interpretazioni di ruoli in opere di Verdi, Puccini e del Verismo, è stato riconosciuto per il suo impegno nel promuovere la lirica del territorio. Il sindaco Francesco Soligo ha elogiato Sartori per il suo profondo legame con le radici culturali locali e la sua capacità di portare la tradizione musicale villorbese sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Vikram Francesco Sedona, talento emergente

Il giovane violinista Vikram Francesco Sedona ha vinto il Premio per l’Artista Emergente. Nato a Treviso nel 2000, Sedona ha iniziato a studiare violino a sei anni e si è diplomato al Conservatorio di Venezia. Ha già conquistato numerosi concorsi internazionali, come l’Andrea Postacchini e il George Enescu, e si è esibito in festival e sale da concerto di fama mondiale. L’assessore alla cultura Lisa Martelli ha lodato Sedona per la sua dedizione e passione, considerandolo un esempio per le future generazioni di musicisti.

I vincitori hanno ricevuto opere dell’artista trevigiano Vanni Cenedese: sculture lignee realizzate con tralci di viti sessantennali,

provenienti dalle grave del Piave in zona Roncadelle, impreziosite con foglia d’oro. Sedona ha ricevuto la scultura denominata “Hercules”, mentre Sartori ha ricevuto “Il mio nome nessun saprà”.

Entrambi i vincitori si sono esibiti in un concerto lirico sinfonico con musiche di Puccini, Rossini, Bizet, Leoncavallo, Bellini e Massenet. Insieme a loro, il soprano Claudia Pavone ha deliziato il pubblico, accompagnata dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal maestro Giorgio Sini. La serata è stata condotta da Chiara Casarin.