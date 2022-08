Prezzi alle stelle, a Treviso scattano i controlli della Polizia Locale

Pane, uova, pasta, ma anche latte, carne, uova. Il borsellino delle famiglie fa fatica a star dietro all’aumento dei costi, che salgono spesso senza ragioni specifiche. In un momento decisamente difficile per moltissime persone, speculare sui prezzi dei beni di prima necessità è non solo ingiusto, ma decisamente scorretto. Le segnalazioni arrivano da più parti e da diverse città sia venete sia dello Stivale.

A cercare di venire incontro ai suoi cittadini ci ha pensato intanto il Sindaco di Treviso Mario Conte: “Nei prossimi giorni la Polizia Locale di Treviso inizierà una serie di controlli a tutela dei consumatori per verificare che i prezzi dei beni di prima necessità non siano oggetto di speculazioni“.



“Gli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale registreranno i prezzi di una dozzina di prodotti di largo consumo, il paniere di riferimento per monitorare l’andamento dell’inflazione e il comportamento della grande distribuzione del capoluogo della

Marca: pane e uova, olio e pasta, latte e pomodoro, frutta e tonno, carne di pollo/manzo/ tacchino“.



“Il nostro nucleo di polizia commerciale ha accresciuto la sua esperienza in questi due anni con l’attività nelle fasi più cruciali

della pandemia e per questo ringrazio il Comandante Andrea Gallo – continua il Primo Cittadino – Riteniamo sia importante, in un momento come quello che stiamo vivendo, prestare attenzione ai prezzi dei prodotti di maggior consumo, per evitare aumenti ingiustificati”.

In copertina, immagine di repertorio