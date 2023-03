Settimana della prevenzione oncologica: screening reumatologico, mammografie ed ecografie gratuite e due convegni su seno e tiroide

Al via, da domani, la settimana della prevenzione oncologica: nell’ambito di “Marzo Donna”, Mogliano Veneto accoglie studiosi della tiroide, esperti senologi e testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia

MOGLIANO VENETO – È iniziato con successo il “Marzo Donna”, il ricco calendario di appuntamenti a tema culturale e di prevenzione. Tra le prossime iniziative, mammografie ed ecografie gratuite nella mattinata di sabato 18 marzo, in Piazza Caduti, e screening reumatologico gratuito della mano, domenica mattina, 19 marzo, al Centro Sociale.

Grande attesa per i due convegni della settimana prossima, che avranno luogo al Centro Sociale:

• “Tiroide a tutta vita”, in programma alle ore 20.30 di martedì 21 marzo, nel corso del quale interverranno differenti professionisti e studiosi della tiroide;

• “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”, in programma alle ore 19 di mercoledì 22 marzo, per educare le donne a corretti stili di vita e per diffondere buone pratiche di prevenzione.

Durante la serata, che sarà presentata dalla donna rosa, Daniela Bonaldi, interverranno il radiologo senologo dottor Bernardino Spaliviero, i chirurghi senologi dottor Pasquale Piazzolla e la dottoressa Monica Baldessin del Presidio Ospedaliero trevigiano.

Inoltre, Michela Bardi, portavoce del gruppo di ascolto “Cafè Coraggio”, parlerà della sua esperienza come donna colpita dal tumore al seno e di come il gruppo possa aiutare le donne appena diagnosticati a trovare momenti di confronto e supporto. Ivonne Chiarin, capitana delle “Trifoglio Rosa”, condividerà la sua esperienza con il Dragon Boat e di quanto possa essere utile per il recupero dell’uso degli arti superiori dopo lo svuotamento ascellare a seguito dell’operazione chirurgica per il tumore al seno.

Trifoglio Rosa Mestre mentre vogano

Il convegno, promosso dal Presidio Ospedaliero Casa di Cura “Giovanni XXIII di Monastier” con la collaborazione del Comune di Mogliano Veneto, cade proprio nella Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, che va dal 18 al 26 marzo 2023.



Tumore al seno: come prevenirlo e curarlo

Il tumore al seno è una delle neoplasie più frequentemente diagnosticate tra le donne in tutte le fasce di età: il 40% tra le donne di età inferiore a 49 anni, il 35% tra i 50 e 69 anni e il 22% dopo i 70 anni. In Italia, nel 2019, sono stati diagnosticati circa 53.000 casi di carcinomi della mammella.

Lo IOV, l’istituto Oncologico Veneto, conferma che l’esame clinico strumentale delle mammelle è l’indagine principale nella diagnosi del tumore della mammella. Tuttavia, molte donne non ne sono a conoscenza e questo può rappresentare un grave rischio per la loro salute.

«L’obiettivo principale del Presidio Ospedaliero di Monastier è da sempre quello di prendersi cura della salute delle persone, con particolare attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie. Nel caso specifico del tumore al seno, sappiamo bene quanto sia importante individuare la malattia in fase iniziale per aumentare le possibilità di guarigione e salvare vite umane – commenta Matteo Geretto del “Giovanni XXIII” di Monastier. – Per questo motivo, ci impegniamo costantemente nel fornire alle donne un’assistenza sanitaria di qualità, attraverso medici altamente preparati e tecnologie all’avanguardia che ci consentono di individuare precocemente la malattia e di offrire alle pazienti le migliori opzioni di cura disponibili».

All’iniziativa, che vede anche il patrocinio del Comitato Sindaci Distretto Treviso dell’Aulss 2, sarà presente il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato e l’Assessore alle Politiche Sociali alle Pari Opportunità Giuliana Tochet.

«L’evento che abbiamo organizzato per il prossimo 22 marzo si inserisce all’interno del calendario di iniziative del “Marzo Donna” che vede una serie di appuntamenti di sensibilizzazione sulla prevenzione sanitaria, tema che sta molto a cuore a questa Amministrazione» commenta il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato.

«Siamo certi che questa serata sarà un’occasione preziosa per tutte le donne che vi parteciperanno, per conoscere meglio la malattia e le opzioni di cura, ma soprattutto per imparare a prendersi cura della propria salute e prevenire l’insorgenza della malattia. Invitiamo quindi tutte le donne a partecipare a questa iniziativa, perché la prevenzione è il primo passo verso una vita sana e felice» fa sapere l’Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Giuliana Tochet.

L’ingresso è libero, ma è consigliato prenotare attraverso il numero 0422 89 65 45 o il link https://bit.ly/3JuWef9 per garantire la propria partecipazione.