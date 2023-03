Prevenzione: anche i giovani iniziano a pensarci (VIDEO)

MOGLIANO VENETO – È stata massiccia la presenza al Centro Sociale di Mogliano Veneto all’evento organizzato dal Presidio Ospedaliero Casa di Cura “Giovanni XXIII di Monastier” con la collaborazione del comune di Mogliano Veneto all’interno del “Marzo Donna“, dal titolo “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”. Sedute tra il pubblico anche giovanissime, come la 18enne moglianese Eleonora Alberti. “Siamo un po’ troppo giovani per pensare che i tumori adesso facciano parte della nostra vita però è molto importante informarsi. È una diagnosi che ci potrebbe essere diagnostica magari da 10 o 30 anni ed è importante quindi essere informate per capire e prevenire”.

