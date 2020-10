Date le ultime disposizioni governative, la serata informativa inizialmente prevista a Casale sul Sile il prossimo 27 ottobre, dal titolo “Prevenire camminando: l’arte di volersi bene”, con il dott. Silverio Valerio e la fisioterapista Simona Travain in occasione dell’Ottobre in Rosa, verrà trasmessa solamente in diretta streaming sulla pagina Facebook di Apio Odv.

Commenta la news

commenti