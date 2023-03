Presunto abuso edilizio a Villorba. Vasta area sotto sequestro

Nelle scorse ore si è verificato un intervento risolutivo ad opera dei Carabinieri di Villorba (TV), in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale e personale di società di erogazione di servizi di pubblica utilità, presso un terreno nella periferia villorbana dove è stata accertata la presenza di una struttura abitativa (pare vi dimorassero almeno tre persone) di circa 50 metri quadri, munita di servizi igienici, tettoia e veranda, nonché di due platee in cemento delle dimensioni, rispettivamente, di 250 e 50 metri quadri circa. Il tutto risultato totalmente privo del relativo permesso di costruzione, a seguito di primi accertamenti tecnici,.



La struttura abitativa è risultata anche allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica mediante un cavo in rame lungo ben 30 metri. Nei pressi dell’edificio, inoltre, i militari dell’Arma hanno rinvenuto abbandonati a terra rifiuti di ogni tipo, speciale e non: autovetture fuori uso parzialmente smontate (all’interno del vano motore delle stesse erano presenti tracce di oli minerali esausti potenzialmente in grado di cagionare un danno al suolo e al sottosuolo, considerato che l’area sottostante non risultava pavimentata), numerosi rottami ferrosi, un motociclo abbandonato, materiale in lana di vetro, vasche in ferro contenenti blocchi motore smontati e intrisi di oli minerali esausti, attrezzatura varia da meccanico in evidente stato di abbandono, numerosi pneumatici e cerchioni di autovetture fuori uso, numerose cinghie in gomma abbandonate su nudo terreno, una bombola gpl e svariati pannelli da copertura verosimilmente in poliuretano espanso.



Tutta l’area, comprensiva dei rifiuti presenti, è stata sequestrata dai Carabinieri intervenuti, mentre la posizione del proprietario dell’appezzamento di terreno passerà ora al necessario vaglio dell’Autorità Giudiziaria: le ipotesi di reato a suo carico sono di furto aggravato di energia elettrica, esecuzione di lavori in totale difformità o assenza del permesso (violazione prevista dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico edilizia) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (violazione prevista dall’art. 256 del D.lgs. 152/2006 – Codice dell’ambiente).