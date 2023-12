Presta l’auto all’amico: 15mila euro di multe in via San Rocco

Con una media di 14 al mese, 115 in tutto, e un importo “monstre” di 15 mila euro, è probabile che X.L. cittadino cinese classe 1990, detenga il record di multe accumulate per il transito nella zona a traffico limitato mestrina, se si eccettua il periodo della loro istituzione, quando questo primato è stato di sicuro battuto. Purtroppo per il giovane, questo sgraditissimo record rappresenta un macinio pesantissimo soprattutto considerando che la colpa di quelle trasgressioni non è sua.

MESTRE – Proprio così. X.L., infatti, lo scorso aprile è tornato in Cina per alcuni mesi, esattamente otto, prestando l’auto a un amico italiano. Ed è l’amico, appunto, che ha accumulato tutte le contravvenzioni, incappando quasi sempre nell’insidioso varco di via San Rocco. Il titolare dell’auto e il protagonista dei transiti vietati si sono rivolti ora all’Adico per individuare possibili soluzioni a una vicenda economicamente drammatica.

Ma com’è potuto succedere che per otto mesi nessuno si sia mai accorto di ciò che stava accadendo? La spiegazione è semplice. Durante la permanenza in Cina del 33enne, le multe sono state recapitate a casa del ragazzo che condivide la casa con altre persone. I coinquilini hanno firmato in sua vece le raccomandate consegnate dal postino mentre in casa si accumulavano anche gli “scontrini” che indicano la presenza di una comunicazione quando nessuno risponde a casa. Il tran tran è proseguito fino al 27 novembre quando X.L. è tornato in Italia dal suo Paese e si è ritrovato l’alloggio invaso da sanzioni. 115 appunto, per un totale di 15 mila euro.

Ora il 33enne si è rivolto all’Adico per valutare eventuali ricorsi. Anche se purtroppo le strade da seguire sembrano tutte precluse.

“La vicenda ci ricorda i primi tempi della ztl – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. quando arrivavano da noi automobilisti con pile di multe e la disperazione dipinta sul volto. Non sappiamo per certo se ci sia qualcuno che a quel tempo ha accumulato più di 115 multe, ma crediamo di sì. Però a quel tempo esistevano spesso gli estremi per contestarle, soprattutto in relazione a una cartellonistica non adeguata e a una informazione carente. In questo caso, pur continuando ad avversare la dicitura “varco attivo”, assolutamente ingannevole, non troviamo valide ragioni per chiedere l’annullamento parziale o totale delle sanzioni. A prima vista è anche impossibile contestare un difetto di notifica delle raccomandate. Non ci resta, per ora, che lanciare un appello alla polizia municipale e al Comune affinché valutino le particolari circostanze che hanno maturato questo salasso e le insormontabili difficoltà di onorare il debito per queste persone relativamente giovani e dai lavori precari. Speriamo che ci sia qualche stratagemma per venire loro incontro senza rovinargli la vita per una infrazione stradale che è a tutti gli effetti banale”.