Presepe di ghiaccio, proroga al 21 gennaio

L’amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’apertura del Presepe di ghiaccio. La mostra di sculture realizzate dai maestri intagliatori dell’Accademia italiana ghiaccio artistico sta registrando un grande successo e, per tale ragione, sarà visitabile fino al 21 gennaio.

JESOLO – Il Presepe di ghiaccio è situato in piazza I Maggio, nel centro storico. Ha aperto ufficialmente le sue porte ai visitatori l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione, al termine della cerimonia di inaugurazione a cui ha partecipato, insieme all’intera giunta, anche il vescovo di Kiev monsignor Oleksandr Yatzlovetskij.

Da quel giorno l’esposizione ha registrato un numero di visite crescente arrivando oggi a superare la soglia delle 40 mila presenze, circa 6 mila in più della sua prima edizione in questo stesso arco temporale.

“La prima edizione, con i suoi 43 mila ingressi, ha certificato che il Presepe di ghiaccio piace a molti e può rappresentare un’attrazione importante per il centro storico durante il periodo delle festività – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore al Commercio, Alessandro Perazzolo -. Quest’anno abbiamo deciso di credere nell’iniziativa, raddoppiando lo spazio espositivo, e i numeri confermano la bontà del progetto. Puntiamo a tagliare il traguardo dei 50 mila visitatori, e nel frattempo stiamo pensando a come migliorare l’offerta per il prossimo anno”.