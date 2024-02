Presenza italiana nel mondo: Memorandum d’intesa

Siglato un accordo tra Ucoi-Ucoim e Assocamerestero per supportare e valorizzare la presenza italiana all’estero.

Roma – É stato firmato ieri, presso il Circolo degli Esteri, un Memorandum d’Intesa tra l’Unione dei Consoli Onorari in Italia- Unione dei Consoli Onorari d’Italia nel Mondo, e l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE). L’accordo servirà a supportare e valorizzare sempre più la presenza italiana nel mondo.

Uniti in un costante impegno nel fornire assistenza e supporto ai nostri connazionali e alle imprese italiane sui mercati esteri, UCOI-UCOIM e Assocamerestero, aprono la strada alla realizzazione di iniziative e progetti congiunti. Con questo accordo ci saranno molte novità in materia consolare, sociale, di promozione commerciale, culturale e di formazione.

Sono più di 570 i Consoli Onorari in Italia e oltre 370 i Consoli Onorari d’Italia all’estero. Insieme, in maniera più strutturata, collaboreranno con le 86 CCIE associate ad Assocamerestero. Questo favorirà i cittadini italiani nel mondo, l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del Made in Italy nei 63 Paesi in cui operano le CCIE.

L’accordo

Il Memorandum d’intesa sarà immediatamente reso operativo grazie al coordinamento dei rappresentanti dei rispettivi organismi: Domenico Mauriello, Segretario Generale di Assocamerestero, Oya Izmirli, Presidente UCOIM e Mattia Carlin, Vicepresidente nonché socio d’onore dell’U.C.O.I.

Dott. Domenico Mauriello segretario generale Assocamerestero, a sinistra, e Dott. Mattia Carlin Vicepresidente UCOI a destra

“ Siamo molto lieti di firmare l’accordo odierno che segna un ulteriore grande successo per i Consoli Onorari nella loro ultra-quarantennale attività associativa , che ne ha valorizzato la figura e sviluppato il ruolo in campo sociale, economico-commerciale e culturale. L’accordo con Assocamerestero rientra pienamente in questi così importanti obiettivi“ dichiarano la Presidenza e il Segretario Generale di UCOI-UCOIM, Elio Pacifico.

“I Consoli Onorari, in Italia e all’estero, rappresentano una preziosa rete di riferimento nelle relazioni internazionali. Sono ben inseriti nel tessuto sociale delle varie circoscrizioni consolari. Così, le Camere di Commercio Italiane all’Estero sono saldamente integrate nelle comunità d’affari che aggregano sui mercati esteri” dichiara il Presidente di Assocamerestero, Mario Pozza. “L’intesa che abbiamo sottoscritto ci consentirà di lavorare in sinergia per valorizzare in maniera sempre più efficace la presenza italiana nel mondo”.

UCOI-UCOIM

UCOI da 42 anni e UCOIM da 13 anni si adoperano e lavorano con spirito unitario nel superiore interesse e ad esclusivo beneficio dei Consoli Onorari rispettivamente in Italia e d’Italia nel mondo, tutelandone la figura e la dignità e rafforzandone il ruolo e l’autorevolezza.

Assocamerestero

L’Associazione conta 86 Camere di Commercio italiane all’estero (CCIE) e Unioncamere. Le CCIE sono Associazioni private estere costituite da imprenditori e professionisti italiani e stranieri, basate sul principio di bi-nazionalità, riconosciute dal Governo italiano con Legge 518/70 e radicate nei Paesi a maggiore presenza italiana nel mondo. https://www.assocamerestero.it/notizie/assocamerestero-ucoi-ucoim-memorandum-dintesa-supportare-presenza-italiana-nel-mondo

Il network delle CCIE conta più di 160 punti di presenza nel mondo. Lavorano 500 addetti e circa 20.000 associati, di cui l’88% è costituito da aziende locali. Queste, riconoscono nell’Italia un partner per il proprio business o per operazioni di investimento. Operanti in 63 mercati, dove si realizza oltre l’80% dell’interscambio commerciale dell’Italia, le CCIE svolgono azioni strategiche a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, della promozione del Made in Italy e della valorizzazione della business community italiana nel mondo.

