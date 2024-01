Presso il Parco dei Moreri, LAV Treviso invita tutti gli appassionati di salute, sostenibilità e buona cucina all’evento di presentazione del libro “Il Piatto Sostenibile” della dott.ssa Luciana Baroni e dello chef Alberto Berto. L’appuntamento è fissato per sabato 13 gennaio alle 17. La dott.ssa Baroni, figura di spicco nel campo della nutrizione vegetale, sarà la relatrice dell’evento.

Da molti anni, la dott.ssa Luciana Baroni ha dedicato la sua carriera alla promozione di uno stile di vita salutare attraverso le sue pubblicazioni scientifiche incentrate sulle diete a base vegetale. Tuttavia, con il libro “Il Piatto Sostenibile”, co-scritto insieme allo chef vegano Alberto Berto, l’attenzione si sposta sull’importanza delle scelte alimentari per la sostenibilità ambientale.

Il libro affonda le radici nel desiderio di accrescere la consapevolezza riguardo agli impatti delle nostre scelte quotidiane. Si evidenzia come l’azione individuale più potente per ridurre l’impatto ambientale sia la scelta di cosa mettere nel piatto. I cibi di origine vegetale si rivelano, secondo le ricerche presentate nel libro, opzioni decisamente più sostenibili rispetto ai prodotti di origine animale.

Il processo di produzione alimentare, analogo a qualsiasi altra produzione industriale, genera scorie e consuma risorse. Nel caso della produzione di cibo animale, il processo comporta la produzione di gas serra, liquami e richiede notevoli quantità di terreni, elettricità e acqua. Il libro sottolinea che utilizzare le stesse risorse per produrre alimenti di origine vegetale potrebbe essere una scelta più vantaggiosa e sostenibile per il nostro pianeta.

“Il 2023 è stato segnato come l’anno più caldo mai registrato, confermando l’impatto del cambiamento climatico causato principalmente dalle attività umane. La dieta vegetale emerge come un contributo immediato ed efficace per rallentare questo processo”, sottolinea la dott.ssa Baroni.

Il libro “Il Piatto Sostenibile” fornisce una serie di informazioni che supportano la tesi della sostenibilità della dieta a base vegetale, spiegando anche da un punto di vista medico i benefici per la salute di questa scelta alimentare. Con studi recenti ed evidenze scientifiche, si dimostra che abbracciare un’alimentazione a base vegetale può non solo essere salutare ma anche vantaggiosa.

La dott.ssa Luciana Baroni, specializzata in neurologia, geriatria, fisioterapia e nutrizione a base vegetale, è la presidente della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, la massima autorità scientifica in Italia sul tema della corretta nutrizione vegetale. La sua lunga collaborazione con la LAV, l’associazione animalista che lotta per i diritti degli animali e contro lo sfruttamento animale, conferma il suo impegno nella promozione di scelte di vita sostenibili e rispettose degli animali.

In un’epoca in cui la consapevolezza ambientale è essenziale, “Il Piatto Sostenibile” si presenta come una guida informativa e motivante, promuovendo un cambiamento positivo nelle abitudini alimentari di ognuno di noi, a vantaggio della salute del pianeta e delle generazioni future.