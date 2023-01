Presentata la Nuova Collezione Panini “Calciatori 2022/2023”: ci sono anche le calciatrici

Presentata ieri a Milano, presso la sede della Lega Serie A, la nuova collezione Panini ‘Calciatori 2022-2023’. Molte le novità tra cui la Digital Collection con le figurine delle calciatrici di tutta la Serie A Femminile.

MILANO – Ieri nella sede della Lega Serie A di Via Rosellini, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini “Calciatori 2022-2023“. Alla presenza dell’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, del nuovo direttore mercato Italia Panini Alex Bertani, del presidente di AIC Umberto Calcagno, del Vicepresidente di AIAC Giancarlo Camolese, della Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani e degli ex calciatori Vincent Candela e Ciro Ferrara, sono state presentate tutte le novità della collezione di figurine più attesa e amata d’Italia, arrivata alla 62a edizione.

667 figurine suddivise tra 128 pagine, composte da due pagine per squadra (più altre due con tutte le informazioni e i numeri principali), una pagina a squadra di B, gli scudetti delle formazioni partecipanti alla Serie C e due pagine di calcio femminile. Il tutto con una nuova grafica più d’impatto.

La novità maggiore è rappresentata dall’evoluzione della Panini Digital Collection, in cui sarà possibile collezionare anche tutte le figurine delle calciatrici militanti nella nostra Serie A femminile oltre a quelle dei calciatori dei tre gironi della Serie C.

La Presidente Mantovani ha dichiarato: “Grazie a Panini e alla sua Digital Collection anche le nostre atlete diventano pagine di un album. Una di quelle cose che fanno tornare indietro nel tempo, a quando tutti quelli che amano il calcio avevano le tasche piene di doppioni da scambiare. Oggi i tempi sono cambiati, tutto è più moderno, e all’album cartaceo se n’è aggiunto uno digitale: il fascino, però, rimane invariato. Dopo lo storico passaggio al professionismo, quella di oggi rappresenta un’altra importante tappa nel percorso di crescita del movimento”.

Per ottenere le 5 figurine virtuali delle calciatrici ci si dovrà collegare al sito https://digitalcollection.mypanini.com/ oppure scaricare la app “MyPanini Digital Collection” (disponibile gratuitamente in tutti i principali store) e lì inserire il codice presente all’interno delle bustine “Calciatori 2022-2023“. Sono dedicate ad ogni squadra tre pagine con le 23 figurine delle proprie calciatrici nel classico mezzo busto. Come ogni raccolta di figurine che si rispetti, ce ne saranno di doppie o mancanti e potranno essere scambiate o incollate nell’album virtuale che, una volta completato, potrà essere acquistato fisicamente con tutte le 230 figurine