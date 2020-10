Presentata la HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition

La presentazione, che è stata condotta all’interno della sede di Venicemarathon a Mestre dal presidente Piero Rosa Salva, dal vice Stefano Fornasier e dal General Manager Lorenzo Cortesi, ha ospitato anche il saluto del sindaco di Venezia e Metropolitano Luigi Brugnaro.

Le iscrizioni resteranno aperte tutta la settimana, visto anche lo slittamento al 1° novembre della HOKA ONE ONE Venicemarathon One For All che diventerà evento di chiusura. Gli atleti avranno quindi la possibilità di iscriversi fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre e di portare al termine la propria corsa entro le 23.59 del 1° novembre.

Partecipare sarà molto semplice. Una volta iscritti, gli atleti riceveranno dall’organizzazione tutte le indicazioni per scaricare le applicazioni RunBull e TDS che consentiranno di partecipare alle virtual race.

Da stamattina è anche “aperta” la Virtual Arena, l’area presente all’interno del Virtual Expo Village al quale si può accedere dall’homepage del sito www.venicemarathon.it. dedicata alle presentazioni delle aziende sponsor, del Venicemarathon Pacing Team e delle associazioni legate al Charity Program. Ogni giorno, inoltre, verrà ospitato un aggiornamento dalle virtual con foto, video e commenti dagli atleti e da tutti gli amici di Venicemarathon, mentre sabato 31 ottobre alle ore 19, da non perdere la presentazione live dei tre atleti che correranno la HOKA ONE ONE Venicemarathon One for All.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti:

sabato 24 ottobre

ore 11.30 – Presentazione ufficiale HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition 2020

ore 14.30 – Come affrontare al meglio la tua maratona virtuale – a cura di Daniele Vecchioni, Fondatore del metodo ‘Correre Naturale’ e Friend of the Brand di BMW Ambassador per il progetto ‘Road To Norway’

domenica 25 ottobre

ore 11 – Venicemarathon Charity Program: A tu per tu con le Onp.

ore 14 – Il Pacing Team: Come correre una virtual race – a cura di Julia Jones

lunedì 26 ottobre

ore 16 – Presentazione Garmin Forerunner 745

martedì 27 ottobre

ore 16 – D-One: Il bello di correre senza rischi

sabato 31 ottobre

ore 18 – La preparazione sulle lunghe distanze su strada e trail – a cura degli HOKA ONE ONE Ambassadors

ore 19 – Presentazione dei runners: Eleonora Corradini, Gabriele Gallo, Pier Alberto Buccoliero

domenica 1 novembre

ore 10 – HOKA ONE ONE VENICEMARATHONONE FOR ALL

Live streaming su www.venicemarathon.it

Sono sponsor della HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition: HOKA ONE ONE (title & technical sponsor), Garmin ‘technical timekeeper’, Alì (main sponsor), BMW ‘official car’, Pro Action ‘sport nutrition partner’, San Benedetto ‘official water’, Bavaria ‘official beer’, D-Air Lab ‘safety partner’, 1/6 Shop ‘official shop’, Nuncas ‘official supplier’, Méthode ‘official partner’, Coldiretti Venezia ‘official supplier’, TDS e RunBull ‘technological partner’ e Virgin Active.

Sono media partner dell’evento: Pmg Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre, SportEconomy.it e Il Gazzettino.

La manifestazione è organizzata con il determinante supporto di Regione del Veneto, della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, di APVI e naturalmente dei Comuni di Venezia, Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira, della Città Metropolitana di Venezia, della Prefettura, della Questura, del CONI, FIDAL, CIP, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, Stradale, delle Telecomunicazioni, e di Frontiera, dei Carabinieri, delle Polizie Municipali, della Protezione Civile del territorio, dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi.