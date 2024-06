Premio Mestre di Pittura 2024: record di iscrizioni

Il Premio Mestre di Pittura 2024 segna un record di iscrizioni con oltre seicentocinquanta iscritti

VENEZIA – Si è conclusa con successo la fase di candidatura della edizione 2024 del Premio Mestre di Pittura, concorso promosso dall’associazione il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il patrocinio della Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia.

L’organizzazione del Premio è lieta di annunciare che sono pervenute oltre seicentocinquanta iscrizioni, un traguardo che rappresenta un grande successo di partecipazione e che supera nettamente le cifre delle precedenti edizioni. “Un evidente segnale della crescente attrattività di questo concorso” commenta con soddisfazione il Presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, che valuta anche che “al risultato sicuramente ha contribuito la volontà del Circolo Veneto che ogni edizione del Premio non si esaurisca nel momento premiale concorsuale, con la mostra delle opere finaliste, ma divenga occasione di estendere a diversi ulteriori momenti espositivi la visibilità degli artisti partecipanti”.

Una prima analisi

L’incremento significativo evidenzia il crescente richiamo nazionale e internazionale di questo prestigioso concorso, che continua ad attrarre talenti artistici da ogni dove. Da una prima analisi, infatti, si evidenzia il dato generale di un incremento del 14% circa sulle candidature dell’edizione 2023. A questo risultato contribuiscono, con un +24%, le candidature provenienti dal Veneto, presenti per circa il 40% del totale. Le candidature dal resto d’Italia contribuiscono con il 51% del totale e un relativo +16%, con prevalenza dalle regioni del nord Italia, seguite da quelle del sud e isole, e dal centro.

Aumentate in numero assoluto, ma percentualmente stabili al 9% del totale, le candidature di artisti di origine estera, in maggioranza europea, seguita da originari asiatici e poi dal centro e sud America. In ambito regionale veneto, significativi sono gli aumenti di candidature dalle provincie di Treviso e di Padova (+26%), anche se comunque è diffuso da tutto il territorio regionale l’aumento di iscrizioni. Si evidenzia altresì tra le iscrizioni una distribuzione sostanzialmente omogenea per fasce di età degli artisti: gli under 35 sono circa il 23% dei candidati, gli over sessanta circa il 43%, la fascia di età intermedia circa il 34%.

Apprezza così, questi risultati, Christiano Costantini, Coordinatore Organizzativo del concorso: “Si conferma una attrazione del premio sia per giovani artisti sia per artisti già maturi, per artisti alle prime esperienze concorsuali ed espositive e per chi ha già un curriculum consistente. E questo da qualsiasi provenienza delle candidature segno che il Premio ha consolidato il successo della propria concezione: sempre a tema libero, senza limiti di età e nazionalità, con l’obiettivo, semplice e chiaro, di promuovere e valorizzare l’arte pittorica contemporanea. Un primo ringraziamento va quindi a tutti i partecipanti cui si augura una carriera artistica di successo.”

Le collaborazioni

Nel complesso anche questa edizione del Premio Mestre di Pittura si qualifica come una ampia finestra sul vivace e poliedrico mondo dell’arte pittorica, nazionale e non solo, con ancora grandi possibilità di espansione della propria finalità di valorizzare l’arte pittorica contemporanea. A questo obiettivo contribuiscono, con la loro esperienza e dotazione istituzionale, le collaborazioni dei promotori del Circolo Veneto e della Fondazione dei Musei Civici, con il supporto dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia e della Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, con il sostegno della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e della Fondazione di Venezia. Contribuiscono anche, con premi speciali che verranno selezionati tra le opere finaliste da proprie giurie, la CGIA di Mestre, il Rotary Club Venezia Mestre, e la Giuria Popolare. Di rilievo la novità di questa edizione con l’assegnazione di una Residenza d’Artista presso lo spazio per la produzione culturale di Palazzo Poerio a Mestre, che sarà gestito da Fondazione dei Musei Civici di Venezia.

Le opere finaliste

Ora la parola passa alla Giuria Tecnica, che ha l’arduo compito di selezionare, tra tutte quelle candidate, le sessanta opere finaliste che saranno esposte al Centro Culturale Candiani di Mestre (VE), dal 14 settembre al 20 ottobre 2024, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare i lavori dei più promettenti artisti contemporanei. La proclamazione dei vincitori si terrà poi il 4 ottobre 2024 al Teatro Toniolo di Mestre (VE).



La Giuria

La Giuria Tecnica, di grande spessore e prestigio, è composta da esperti e professionisti del panorama artistico e culturale nazionale. Presidente è lo storico dell’arte Gianfranco Maraniello, Direttore del Polo Museale Moderno e Contemporaneo di Milano. Componenti sono Elisabetta Barisoni, storica dell’arte, Responsabile della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, nominata dalla Fondazione dei Musei Civici di Venezia; Saverio Simi De Burgis, critico e storico dell’arte, Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia di Storia dell’Arte Contemporanea e di Storia e Metodologia della Critica d’Arte, nominato dall’Accademia di Belle Arti di Venezia; Stefano Cecchetto, storico dell’arte, curatore e critico, nominato dalla Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa; Francesca Rossi, storica dell’arte, Direttrice dei Musei Civici di Verona; Michele Bonuomo, storico dell’arte e curatore di esposizioni, Direttore del mensile Arte Cairo Editore; Marco Dolfin, storico e critico d’arte, curatore della mostra dei finalisti e segretario della Giuria.

I primi aggiornamenti potranno essere noti, in prossimità della fase finale di settembre, visionando il sito ufficiale del Premio Mestre di Pittura – www.premiomestredipittura.eu/ – che riporta, per ogni edizione, una ricca serie di informazioni ed i risultati.

L’organizzazione del Premio ringrazia i componenti della Giuria Tecnica, i componenti delle giurie che assegneranno i premi speciali, le organizzazioni collaboratrici, gli enti patrocinatori, i volontari ed i collaboratori, i sostenitori e mecenati, per l’impegno che accomuna tutti nella finalità di sviluppo culturale e sociale della iniziativa.