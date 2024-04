Premio Mestre di Pittura 2024: mancano pochi giorni

Mestre – Si sta avvicinando la scadenza del 19 maggio, data ultima per l’invio della candidatura al Premio Mestre di Pittura 2024. La partecipazione offre diverse e pregevoli opportunità premiali, come riportato nel bando http://www.premiomestredipittura.eu/iscrizione.

Il tema del Concorso è libero. Inoltre, il Concorso è aperto a tutti senza limiti di età e nazionalità. Per partecipare al Premio, le opere dovranno poter essere classificate come opere di pittura, anche se in piena libertà stilistica e tecnica (si specifica che non sono contemplate le tecniche con riproduzione a stampa) e dovranno essere state realizzate dal 2023 in poi. Ogni artista può partecipare con una sola opera, la cui misura non dovrà superare i 150cm di base e 200cm di altezza, compresa la eventuale cornice. Le candidature di opere non conformi al bando – o per data, o per tecnica o per dimensione – comporteranno l’esclusione dalla fase finale del concorso senza onere di comunicazione da parte della Organizzazione. Le opere con cornice devono rientrare nelle misure indicate ed essere prive del vetro (ad eccezione delle opere su carta).

La fase di selezione avviene sulla base del materiale fotografico inviato dai partecipanti al momento dell’iscrizione. Non rientrano tra le opere di pittura ammesse al concorso le stampe di fotografie, le opere realizzate mediante applicazioni e dispositivi digitali, immagini e opere generate o manipolate attraverso l’utilizzo di computer, tablet, smarthphone, applicazioni, dove l’intervento tecnologico risulti predominante e comunque in cui l’utilizzo dei media digitali intervenga nel processo creativo; dispositivi interattivi, progetti di augmented reality e di arte virtuale, net art, rapid prototyping; non sono altresì contemplate opere di pittura digitale, gif, giclée e fotografie.

Iscriversi è facile, per consultare il regolamento e per accedere al modulo d’iscrizione, si rimanda alla pagina del sito https://www.premiomestredipittura.eu/iscrizione.

Il Premio Mestre di Pittura

Nato nel 1958, il Premio è proseguito con cadenza annuale per dieci edizioni. Sono stati molti i grandi nomi dell’arte pittorica veneta e non solo, in concorso. Il premio è stato poi interrotto, dopo l’edizione svoltasi tra dicembre 1967 e gennaio 1968. Dopo circa un cinquantennio di abbandono, l’iniziativa è stata ripresa nel 2017 e prosegue da allora annualmente, contribuendo all’arricchimento delle raccolte della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro con le opere vincitrici. Inoltre, il Premio apre le porte a pittori nazionali ed esteri, ampliando l’iniziativa alla partecipazione senza confini.

L’ottava edizione si presenta quest’anno come una finestra su un panorama, sempre più esteso, della contemporanea produzione pittorica.

Una Giuria Tecnica, di alto livello come per le scorse edizioni, decreterà le 60 opere finaliste che verranno esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti presso il Centro Culturale Candiani di Mestre. Tali opere finaliste verranno inoltre pubblicate nel catalogo, nonché nella pagina del sito istituzionale dedicata http://www.premiomestredipittura.eu. La stessa Giuria Tecnica decreterà successivamente i vincitori dei tre Premi. L’opera vincitrice del primo premio entrerà a far parte della Collezione permanente di Ca’ Pesaro (Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia). Le opere vincitrici del secondo e terzo premio acquisto, al pari delle precedenti edizioni, saranno esposte in modo permanente presso enti o istituzioni culturali cittadine.Il Premio è divenuto un’iniziativa culturale di valenza internazionale, di crescente prestigio e diffusione. La fase espositiva presso il Centro Culturale Candiani delle opere finaliste, costituisce un’attrattiva verso Mestre. Il concorso mantiene la finalità di valorizzare l’arte pittorica contemporanea, ed è promosso dall’Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno della Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa. Gode del patrocinio di Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia.