Premio Festa di San Marco 2024

Celebrazione delle Eccellenze dei Comuni Metropolitani a Palazzo Ducale

VENEZIA. Nella splendida cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si è svolta ieri la sesta edizione del “Premio Festa di San Marco”, un evento ormai diventato parte integrante del calendario veneziano. Ideato dall’Amministrazione comunale, il premio è nato per onorare cittadini e organizzazioni che hanno contribuito al prestigio di Venezia e dell’intero territorio metropolitano attraverso risultati concreti nelle scienze, arti, industria, artigianato, sport, scuola, sicurezza, e impegni di carattere sociale, assistenziale e filantropico.

La manifestazione si è aperta con un tocco di musica, grazie alle note del Coro del Teatro La Fenice, diretto dal Maestro Alfonso Caiani, che ha eseguito l’Inno di Mameli e La Barcarola, tratta dai “Due Foscari” di Giuseppe Verdi. Un avvio solenne che ha dato il via alle premiazioni ufficiali.

La cerimonia ha visto i sindaci dei Comuni della Città metropolitana consegnare riconoscimenti a individui, enti e associazioni che, con dedizione e passione, hanno dato lustro alla città. Questi premiati hanno dimostrato qualità come tenacia, generosità, e impegno costante, diventando esempi positivi per l’intera comunità.

Oltre ai riconoscimenti individuali, sono stati premiati anche rappresentanti di diverse categorie economiche, come Cna, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura e Confindustria, insieme al personale delle aziende ospedaliere Ulss 4 e Ulss 3. Un riconoscimento speciale è stato assegnato alle Forze dell’ordine e ai militari, tra cui Polizia locale, Marina Militare, Esercito Italiano, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Anche le società partecipate del Comune di Venezia, come Actv, Vela, Veritas e Atvo, sono state onorate per il loro lavoro.

La cerimonia ha poi proseguito con le premiazioni del mondo culturale e accademico, con riconoscimenti assegnati alla Biennale di Venezia, all’Università Ca’ Foscari Venezia e all’Università Iuav. Queste istituzioni hanno contribuito in modo significativo alla ricchezza culturale e intellettuale di Venezia.

Tra i numerosi premiati spiccano eccellenze dello sport, associazioni legate al volontariato e giovani che portano avanti le tradizioni della città. Inoltre, due premi speciali sono stati conferiti: uno a Umberto Vattani, diplomatico e unico nella storia della Repubblica Italiana ad aver rivestito per due volte la carica di Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, ora alla guida della Venice International University; l’altro al team del Padiglione Venezia, che continua a raccontare le eccellenze della città attraverso il concorso “Artefici del Nostro Tempo”.

La cerimonia si è conclusa con l’Inno di San Marco, e il tradizionale gesto del bòcolo, donato a tutte le donne presenti, a simboleggiare l’affetto e la gentilezza che Venezia rappresenta. Un evento che ha celebrato il meglio della città e del suo territorio, ricordando a tutti l’importanza del lavoro collettivo e della comunità.