Premio Comisso 2026: il 10 ottobre a Treviso la finale della XLV edizione

Si avvicina il momento decisivo per la XLV edizione del Premio letterario Giovanni Comisso – Regione del Veneto Città di Treviso. Sabato 10 ottobre alle 10, l’auditorium del Museo Civico Santa Caterina di Treviso (piazzetta Botter 1) ospiterà la finale, in cui saranno proclamati i vincitori delle sezioni Narrativa italiana e Biografia.

TREVISO. A decidere sarà la Grande Giuria, composta da 70 lettori, tra cui i gruppi di lettura dell’azienda Alf Group, della Biblioteca Zanzotto di Treviso e della Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Il voto si svolgerà in seduta pubblica.

Le terne finaliste

I finalisti sono stati scelti dalla Giuria Tecnica il 12 giugno, in seduta pubblica a Palazzo Giacomelli – Spazio Confindustria Veneto Est, tra 162 opere candidate: 133 di narrativa italiana e 29 biografie.

Narrativa italiana

Piombo e latte di Luca Mastrantonio (Bompiani)

Carissimo Dottor Jung di Sandra Petrignani (Neri Pozza)

La stagione che non c’era di Elvira Mujcic (Ugo Guanda Editore)

Biografia

Zvanì. Indagine sulla morte di Giovanni Pascoli di Osvaldo Guerrieri (Feltrinelli)

Codice Tondelli. La pagina è pelle, la parola è desiderio di Giulio Milani (Transeuropa)

Caravaggio. Una vita in dieci quadri di Francesca Cappelletti (Mondadori)

La Giuria Tecnica è presieduta da Pierluigi Panza ed è composta da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni e Sergio Perosa.

Premio alla carriera a Sergio Perosa

Durante la finale sarà consegnato il Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, promosso dall’Associazione Amici di Comisso con il sostegno di CentroMarca Banca e Fondazione CMB. Il riconoscimento valorizza il percorso di un autore nato, formato o residente in Veneto che si sia affermato a livello nazionale e internazionale.

Quest’anno il premio va a Sergio Perosa, anglista, docente e uomo di cultura veneziano, che lo riceverà dal presidente di CentroMarca Banca Tiziano Cenedese e dal presidente dell’Associazione Amici di Comisso Ennio Bianco. Per l’occasione sarà presentato il suo studio Il Veneto di Shakespeare (e il mio…). Nelle edizioni precedenti il premio è andato ad Antonia Arslan, Ferdinando Camon, Patrizia Valduga e Manlio Brusatin.

Premio Under 35 ad Andreea Simionel

Sarà premiata anche la vincitrice dell’ottava edizione del Premio Comisso Under 35 – Rotary Club Treviso, riservato agli scrittori under 35: Andreea Simionel con La ragazza d’aria (Rizzoli). La giuria, formata da membri della Giuria Tecnica e dalle rappresentanti del Rotary Club Treviso Caterina Passarelli e Alessandra Del Giudice, ha proclamato il vincitore il 6 giugno. A consegnare il premio saranno il presidente del Rotary Club Treviso Andrea Atzei ed Ennio Bianco.

Gli autori incontrano le scuole

Grazie al coordinamento dell’Area Education di Confindustria Veneto Est, venerdì 9 ottobre alcuni finalisti incontreranno gli studenti trevigiani:

Luca Mastrantonio all’Istituto Riccati Luzzati

Osvaldo Guerrieri al Liceo Da Vinci

Elvira Mujcic al Liceo Duca degli Abruzzi

Giulio Milani al Liceo Canova

Andreea Simionel all’Istituto Max Planck di Lancenigo

Il programma della finale

La mattinata si aprirà con i saluti di Ennio Bianco, dei rappresentanti istituzionali e di Pierluigi Panza. Seguiranno le premiazioni dei premi Under 35 e alla carriera, poi gli interventi degli autori finalisti, accompagnati da letture sceniche dei giovani attori di Tema Cultura di Treviso, coordinati da Giovanna Cordova, con il commento visivo di Francesco Lo Pergolo. In chiusura, lo spoglio dei voti e la proclamazione dei vincitori. Conduce la giornalista Maria Pia Zorzi.

La finale sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Premio Giovanni Comisso.

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