Premio Amici dello Spettacolo di Venezia e Mestre alla veneziana Marta Richeldi

L’Associazione affiliata al Cinit – Cineforum italiano, presieduta da Wera Venturelli, da anni premia personalità della cultura e dello Spettacolo, preferibilmente del Veneziano, particolarmente segnalate per il contributo artistico dato al mondo dello Spettacolo.

La scelta è caduta quest’anno su Marta Richeldi, attrice veneziana con un impressionante curriculum teatrale, partecipazioni a film di produzione internazionale e a fiction televisive di successo.

Dopo il diploma conseguito presso la scuola di teatro di Torino diretto da Luca Ronconi, è iniziata la sua felice avventura nel mondo del teatro collaborando con i teatri più prestigiosi d’Italia. Al cinema ha recitato in produzioni internazionali come The golden Bowl, Casanova e L’uomo del labirinto a fianco di Dustin Hoffman e Toni Servillo. Dal 2019 è fra i personaggi di una soap opera televisiva di successo come Il paradiso delle signore. Da anni conduce inoltre laboratori di recitazione teatrale per adulti e ragazzi.

La cerimonia di consegna è in programma domani, martedì 14 febbraio alle ore 18 presso il Centro Civico Daniele Manin (ex scuola Daniele Manin) a Mestre, in zona Gazzera. L’Associazione Amici dello Spettacolo di Venezia e Mestre consegnerà il Premio Amici dello Spettacolo 2023 a Marta Richeldi, attrice veneziana.

Foto: ©unionfotofederico