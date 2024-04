Premier League, splendida lotta a tre per il titolo: gli ostacoli

La Premier League viene definita a qualunque latitudine il torneo di calcio più bello del mondo. Il gruppo delle squadre che partecipa alla massima categoria inglese è assolutamente di prim’ordine ed è confermato anche dalla grande partecipazione dei team d’oltremanica alle fasi calde delle varie competizioni europee come Arsenal e Manchester City (in Champions League), Liverpool e West Ham (in Europa League) e Aston Villa (in Conference League).

L’Italia tiene botta con quattro rappresentanti (Atalanta, Milan e Roma in Europa League e poi Fiorentina in Conference League), ma è indubbiamente il calcio inglese a fare la voce grossa e non è certo un caso che tre delle squadre impegnate anche in campo europeo si stiano giocando con differenze davvero minime il titolo di Premier League: Arsenal e Liverpool sono a 71 punti, il Manchester City a 70.

Tre squadre in un solo punto per un finale di stagione che si preannuncia davvero caldissimo e mozzafiato e così anche nelle scommesse sportive che danno sì qualche quota differenziata, ma ovviamente non in maniera così marcata. La squadra favorita al successo finale è infatti il Manchester City, valutata al momento 2.45, contro il 2.75 dell’Arsenal e il 3.20 del Liverpool.

Favorita dunque la squadra di Pep Guardiola (per il quale si tratterebbe del bis dopo il trionfo dello scorso anno), nonostante delle tre in questione sia quella appena più indietro. Non ci sono all’orizzonte scontri diretti e quindi saranno altri gli ostacoli che lo stesso Guardiola insieme a Klopp e Arteta dovranno cercare di superare.

Ma c’è una spiegazione, piuttosto valida peraltro. I Citizens sono la squadra che ha all’orizzonte meno impegni duri, almeno sulla carta, incontrando sulla propria strada due squadre tra le prime dieci, ovvero Tottenham e West Ham, mentre tre a testa per Arsenal e Liverpool, rispettivamente contro Aston Villa, Tottenham e Manchester United per i londinesi e West Ham, Tottenham e Aston Villa per i Reds.

Il Tottenham di Ange Postecoglou, quarto in classifica con 60 punti, è dunque il vero e proprio arbitro della Premier League, ma occhio anche ad Aston Villa e West Ham, squadre chiamate ad affrontarne due su tre delle attuali regine del torneo. È proprio vero quindi, il finale di stagione sarà davvero incandescente!

