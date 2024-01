Premiati dal Ministro dell’Ambiente i Raccoglitori di Inciviltà Altrui

In occasione della visita del Ministro Fratin alla sede SAVNO di Conegliano, sono state premiate cinque associazioni locali per le azioni di salvaguardia dell’ambiente portate avanti nel 2023.

CONEGLIANO – Nel Bacino Sinistra Piave sono tantissime le associazioni di volontariato che, ogni giorno, si impegnano in azioni di sensibilizzazione, tutela e pulizia del territorio. Tra queste, particolarmente meritevoli di menzione sono le cinque che ieri, in occasione della visita del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin presso la sede SAVNO di Conegliano, hanno ricevuto un riconoscimento. Tutte e cinque, ciascuna a modo suo, si sono distinte infatti per le azioni di salvaguardia dell’ambiente portate avanti nel corso del 2023.

Costituita da gruppi di volontari molto sensibili alla cura del verde pubblico, l’associazione dei Raccoglitori di Inciviltà Altrui si impegna a restituire decoro ai paesi in cui vengono organizzate le uscite settimanali finalizzate alla raccolta rifiuti abbandonati. A ricevere la targa di riconoscimento a fronte del loro lodevole impegno, sono stati colui che ha dato il La all’iniziativa – oggi presidente dell’associazione – Luciano Strabello, e i rappresentanti dei comuni trevigiani in cui l’associazione è particolarmente attiva: Cimadolmo, San Vendemiano e Santa Lucia di Piave.

Ad essere premiati sono stati poi i volontari di Plastic free con la presidente provinciale Barbara Bagato, il cui obiettivo è liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano mari, fiumi, ecosistemi. Solo a Conegliano, lo scorso anno, sono stati effettuati ben dieci interventi.

A seguire, coloro specializzati nella pulizia di parchi e aree verdi: Adotta un parco. Attivi nell’area sud del bacino Sinistra Piave, l’associazione presieduta da Giorgio Lovatti coinvolge spesso anche i giovani, le scuole, i gruppi sportive e gli scout.

Sul palco sono stati chiamati anche Francesco Introvigne, Alpino dell’area di Conegliano e Vittorio Veneto, insieme a tutti i capogruppo del territorio sinistra Piave, per ricevere un riconoscimento indirizzato a tutti gli Alpini. Motivo è il servizio che puntualmente prestano nella pulizia del territorio, ma anche in tutte le attività di sostegno sociale che ne fanno, per Savno, collaboratori instancabili, onnipresenti, insostituibili.

Infine gli apicoltori appartenenti ad APAT, associazione che si occupa della tutela delle api. Savno e il Consiglio di Bacino hanno attivato una collaborazione trilaterale, che ha visto donare ai Comuni oltre 100 apiari didattici, destinati ad attività di sensibilizzazione nelle scuole. In foto, il presidente Stefano dal Colle e il presidente della federazione apicoltori italiani, dott. Raffaele Cirone, a ritirare la targa.