Prelibate ricette di stagione per il menù di Pasqua da abbinare a superbi vini

Sono sempre di più i ristoranti che questa Pasqua consegneranno a domicilio le loro proposte di stagione. Scoprite di più nel sito di Ristoranti Che Passione, oppure lasciatevi ispirare dalle ricette firmate dai suoi Chef, anche questo è un modo per sostenerli.

Le Cantine Vitivinicole si propongono inoltre di consegnare a domicilio alcuni selezionati vini, da abbinare con i piatti di stagione:

• baccalà mantecato e Durello (l’edizione limitata che sarà interamente devoluta al San Bortolo Ospedale di Vicenza) della Tenuta Nantalina Grandi

• torta salata con piselli e uova, e il Prosecco dei Colli Berici come La Pria

• asparagi e Vespaiolo, come quello di Io Mazzucato di Breganze

• erbette spontanee e bruscandoli per un bel risotto di stagione e Pralis di Paladin, un uvaggio di Chardonnay e Sauvignon di Annone Veneto

• capretto e Roccolo Pinot Nero di Ca’ Duso di Costabissara, con passaggio in barrique

• agnello più delicato e uva del territorio dei Colli Berici, il Tai Rosso di Gianni Tessari

• grigliata di carne e vini della Valpolicella di Zymè

• brindisi di benvenuto o conclusivo con un Franciacorta da Villa o un Saten di Castello Bonomi

• colomba pasquale e Recioto di Gambellara della Tenuta Nantalina Grandi o Torcalato di Io Mazzucato di Breganze o ancora Verduzzo Soandre di Bosco del Merlo.

