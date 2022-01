Preganziol. Progetto “Qui si Legge”, volontari cercasi

“Qui si legge” è un grande progetto di promozione della lettura e delle biblioteche, vincitore del bando “Città che legge 2020”, presentato dal Polo BibloMarca di cui la Biblioteca di Preganziol fa parte.

Scopo del progetto è inondare il territorio di occasioni di lettura ad alta voce e per farlo stiamo cercando delle staffette, una sorta di ambasciatori volontari che facciano conoscere le biblioteche e le iniziative da esse promosse alle persone che vivono sul territorio.

Sono previsti degli incontri di formazione dedicati ai compiti che le staffette saranno chiamate a svolgere.

Le staffette avranno a disposizione una bici elettrica con cui raggiungere le postazioni programmate, avranno con sé i libri della biblioteca da mostrare e leggere e materiali informativi per far scoprire le attività della biblioteca a chi ancora non le conosce.

Per saperne di più, telefona a 0422 632371, scrivi a [email protected] o passa in biblioteca.