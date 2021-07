Preganziol. Nuoto, Anna Porcari bronzo agli Europei Parigi

Ai Campionati Europei Junior in acque libere che sono in corso di svolgimento al Parc de Choisy Le Roi di Parigi ( 23-25 luglio 2021) la portacolori dello Stilelibero-Team Veneto Anna Porcari sale sul terzo gradino del podio nella distanza dei 5 chilometri. Una gara che l’ha vista lottare dal primo all’ultimo metro con le tedesche Julia Barth, che al termine dei tre giri si aggiudicherà la vittoria con il tempo di 1.00.45.49 e Hannah Gaetjen seconda con il tempo di 1.00.51.45 mentre Anna si aggiudica la medaglia di bronzo a soli tre decimi. Luca Lucchetta direttore tecnico dello Stilelibero. “Anna è stata bravissima, queste gare sono sempre aperte fino alla fine ed è molto più importante la gestione tattica rispetto alle gare in vasca. Essendo alle prime esperienze in acque libere siamo più che soddisfatti.”