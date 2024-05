Preganziol, Italia Viva sostiene la candidatura di Elena Stocco

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Italia Viva, lista a sostegno della candidatura a sindaco di Elena Stocco a Preganziol.

PREGANZIOL (TV) – Italia Viva si presenta alle prossime elezioni amministrative di Preganziol a sostegno della candidatura a sindaco di Elena Stocco, correndo all’interno della lista civica “Preganziol al Centro”, di cui è capolista Susanna Errico.



La convergenza di idee sui temi rilevanti per Preganziol e il giudizio positivo, espresso in primis dalla nostra base di iscritti, per quanto fatto in questi anni dall’amministrazione di Paolo Galeano, espressione di un’autentica politica riformista sul nostro territorio, ha convinto Italia Viva a impegnarsi per intraprendere questo nuovo percorso amministrativo aderendo al progetto di Elena Stocco.



Italia Viva quindi, nella persona di Alessandro Tel, giovane studente di scienze politiche, attivo da sempre nel mondo dell’associazionismo giovanile, sarà presente nella lista civica “Preganziol al Centro” guidata dall’assessore uscente Susanna Errico.



Il contributo che Italia Viva intende apportare alla proposta politica di Elena Stocco si concentrerà in modo particolare sul sostegno al mondo della cultura e del terzo settore e sulla promozione delle politiche sociali e giovanili, per una Preganziol sempre più inclusiva e attrattiva per le famiglie e i giovani.



Alessandro Tel: “In questi anni ho sempre cercato, attraverso gruppi e associazioni giovanili, di coinvolgere i miei coetanei nella partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. Oggi, a vent’anni, vivo la mia prima esperienza elettorale sentendo sulle spalle la responsabilità di portare energie nuove e giovani all’interno del Comune di Preganziol. Sono convinto che, insieme ad Elena Stocco e alla squadra di “Preganziol al Cento”, riusciremo a incentivare la spinta già avviata per contribuire alla crescita della nostra città”.



Martina Cancian: “Italia Viva crede che sui territori le persone e la visione che hanno della città siano più importanti delle dinamiche partitiche e ideologiche. Per questo guardiamo solo ed esclusivamente al merito delle proposte politiche in campo. A Preganziol, dopo esserci interfacciati con gli iscritti locali, abbiamo fatto la nostra scelta perché crediamo che Elena Stocco, dopo gli anni di buona amministrazione di Paolo Galeano, abbia tutte le carte in regola per svolgere al meglio il ruolo di primo sindaco donna di Preganziol”.