Preganziol, i qualificati ai campionati nazionali Criteria e ai regionali esordienti

Il duro lavoro paga ed è il caso di dirlo per gli agonisti delle piscine Stilelibero di Preganziol che, pur con tutti gli accorgimenti, da settembre a marzo hanno continuato ad allenarsi alla guida del tecnico Andrea Franconetti per essere pronti per gli appuntamenti importanti che si aprono con l’approssimarsi della primavera.

Le ultime qualificazioni regionali hanno contribuito a portare alla ribalta della vasca corta ( 25 mt.) ben 34 atleti in 105 gare totali, che parteciperanno tra la fine di marzo ed i primi di aprile ai meeting regionali ed ai campionati Criteria nazionali giovanili, quest’ultimi rampa di lancio per gli assoluti del 9-13 aprile in vasca da 50 mt, ai quali sono già iscritti, grazie ai tempi conseguiti in precedenza, Anna Porcari ed Emma Scomparin (2006), Marco Turco Bovolenta e Federico Rizzardi (2004) Sofia Ambler (2003) e Agata Ambler (2001).

Ai campionati Criteria Nazionali giovanili, che si svolgeranno allo stadio del Nuoto di Riccione dal 25 al 27 marzo (vasca corta) per il settore femminile sono 5 le atlete qualificate in 13 gare. Emma Scomparin, Sofia Losiggio, Cristiana Stevanato, Alice Pinarelli ed Anna Porcari, mentre per il maschile, in gara dal 28 al 30 ci saranno 9 atleti in 30 gare che sono Andrea Pestrin, Simone Silveri, Marco Turco Bovolenta, Federico Rizzardi, Nicolò Rosso, Federico Mao, Francesco Memo, Thomas Dal Ben, Federico Moro. Questi invece i qualificati ai Meeting regionali esordienti B del 3 aprile (7 atleti in 21 gare) Daniel Favaro, Nicola Chinellato, Stefano Zanardo, Andrea Vanzo, Francesco Errani, Tommaso Palumbo, Allegra Stevanato, ed esordienti A (13 atleti in 42 gare) Letizia Chinellato, Elena Danesin, Giacomo De Svaldi, Simone Della Ventura, Gabriel Feltrin, Alessandra Mao, Enrico Maccatrozzo, Alice Petruzzi, Aurora Sartore, Vittoria Spano, Giovanni Stevanato, Emanuele Ton, Giorgia Tranquillini.