Preganziol: Gianni Cestaro è il candidato Sindaco del centrodestra

Imprenditore, padre di due figli, già Cavaliere della Repubblica ed ex Consigliere comunale, Cestaro sarà sostenuto da una lista civica, Fratelli d’Italia, Lega e Coraggio Italia: «Mi candido a sindaco per rilanciare la città come davvero merita»

PREGANZIOL. Il centrodestra si presenta unito e compatto alle elezioni amministrative del Comune di Preganziol, previste per l’8 e il 9 giugno 2024. Dopo settimane di discussioni per raggiungere un accordo programmatico, è stato scelto Gianni Cestaro, imprenditore di 63 anni, come candidato sindaco. Cestaro affronterà Elena Stocco, candidata sostenuta dalla sinistra preganziolese, espressione della continuità con l’amministrazione uscente.

Imprenditore 63enne, padre di due figli, già Cavaliere della Repubblica ed ex Consigliere comunale, Cestaro è sostenuto da una propria lista civica oltre che da Fratelli d’Italia, Lega e Coraggio Italia. La presentazione ufficiale della candidatura a sindaco è avvenuta in mattinata alla presenza di una folta platea composta, tra gli altri, dal Ministro alla Giustizia On. Carlo Nordio, dal Sen. Luca De Carlo, dall’On. Martina Semenzato, dall’On. Dimitri Coin, dall’Assessore regionale Elena Donazzan, dai Consiglieri regionali Tommaso Razzolini e Lucas Pavanetto, dal Vicesegretario regionale della Lega Riccardo Barbisan, dal Presidente Provinciale di FdI Claudio Borgia, dai Sindaci Renzo Carraretto (Casier) e Matteo Romanello (Marcon) e dal Vicesindaco Alessandro Manera (Treviso).

In questa tornata elettorale Cestaro avrà al suo fianco diversi nomi importanti per delle liste di candidati consiglieri comunali di assoluto valore. Tra questi spiccano certamente tre Consiglieri comunali uscenti come il meloniano Raffaele Freda e i leghisti Luisa Berto, Valeria Salvati e Alberto Marton, oltre a Massimiliano Spagnol quale Segretario del Circolo preganziolese di FdI ed Elio Tronchin, ex Vicepresidente di Centromarca Banca e capo zona di Coldiretti. Svelati, nell’occasione, anche alcuni dei punti focali del programma elettorale che avrà come focus la sicurezza, la famiglia e lo sviluppo del territorio con una particolare attenzione all’illuminazione pubblica, alla cura del verde e al futuro delle ex Scuole Elementari di Sambughè, di Villa Franchetti e dell’area dell’ex Mille Lire ormai da troppo tempo in degrado.

«Non ho alcuna tessera di partito e non sono un politico di professione, ma piuttosto un uomo che ha fatto della propria terra natale il suo rifugio ed il suo orgoglio – sottolinea il candidato sindaco Gianni Cestaro – Alle prossime elezioni comunali ho deciso di mettere al servizio della comunità preganziolese la mia esperienza e passione, desideroso di veder prosperare la mia amata città dopo 10 anni di Amministrazione Galeano nella quale non si è vista la crescita in passato promessa. La scelta di candidarmi a sindaco è stata incoraggiata da tanti concittadini che mi hanno manifestato la necessità di un cambiamento, ma per farlo avevo bisogno di un centrodestra coeso e per questo ringrazio i partiti che mi sostengono per avermi dato fiducia e per aver unito le forze verso un obiettivo comune, ovvero il futuro della città».

«Voglio essere il sindaco di tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica, mettendomi al servizio della comunità con trasparenza e dedizione, oltre che con la consapevolezza di dover sottrarre tempo ed energie alla mia impresa tanto che fin da subito garantirò a tutti la mia massima disponibilità – continua Cestaro – Ho vissuto qui per tutta la mia vita, ho visto Preganziol crescere e cambiare e credo che sia ora giunto il momento di un nuovo corso amministrativo. Dispiace solo non avere al mio fianco un amico e stimato professionista come Dino Vecchiato che ha scelto di farsi da parte. Rispetto la sua decisione, ma per lui e Forza Italia le porte saranno comunque sempre aperte».

Il Ministro alla Giustizia On. Carlo Nordio: «Gianni Cestaro si presenta con un programma articolato e concreto, incentrato sui temi dove i cittadini sono particolarmente sensibili: la sicurezza, la famiglia, il territorio, la crescita economica, la sanità. La sua esperienza, fondata su una vita imprenditoriale di produzione feconda e di solidarietà disinteressata, costituisce la migliore garanzia di una amministrazione innovativa volta allo sviluppo e al benessere di Preganziol. L’appoggio datogli dalla vasta convergenza delle forze di centrodestra gli garantirà la vittoria e la continuità, nel solco dei successi da noi ottenuti a livello nazionale».

Il Sen. Luca De Carlo di FdI: «La decisione di sostenere Gianni Cestaro come candidato sindaco nasce dall’evidente appoggio che ha all’interno della comunità preganziolese e dalla sua visione orientata al progresso. Con lui alla guida della coalizione possiamo guardare al futuro con fiducia e grazie alla sua naturale leadership avvieremo un nuovo corso amministrativo».

L’On. Martina Semenzato di Coraggio Italia: «Gianni è un uomo del fare, un imprenditore che mi ha colpito perché è vero, autentico, capace e pieno di energia. È però, soprattutto, una persona generosa che si è messa a disposizione di una città come Preganziol che ha bisogno di ripartire e di farlo velocemente».

Il Vicesegretario regionale della Lega Riccardo Barbisan: «Con la candidatura di Gianni Cestaro si completa il quadro del centrodestra in questa tornata amministrativa nei comuni sopra i 15.000 abitanti. La Lega si mette al fianco di un uomo capace che ha raggiunto molti obbiettivi nella vita, ma che ha saputo restare semplice, dedicandosi al sociale aiutando i bisognosi e stando vicino al mondo della disabilità».

Il Presidente provinciale di FdI, Claudio Borgia: «Preganziol, lo sappiamo, è una partita difficile. Qui, infatti, il centrodestra ha vinto solo una volta. Ma, proprio per questo, è anche e soprattutto una sfida avvincente. Vuoi anche perché è la prima volta che Fratelli d’Italia esprime un proprio candidato Sindaco, sostenuto dagli alleati di centrodestra, in un Comune della Marca trevigiana sopra i 15mila abitanti. Come primo partito, ci siamo assunti l’onere di provare a vincere in un territorio arduo per il centrodestra come appunto Preganziol. Abbiamo deciso di uscire dall’agone politico e abbiamo puntato su un candidato espressione della società civile, un imprenditore stimato e conosciuto, impegnato su più fronti, che nella sua vita ha raccolto molti successi lavorativi, insomma un uomo del fare. Si tratta di una corsa impegnativa, ma proprio per questo ci siamo messi in gioco convinti di poter fare bene. Vogliamo dimostrare che con impegno e determinazione possiamo portare avanti le nostre idee e trasformarle in azioni concrete per il migliorare Preganziol e la qualità della vita dei suoi cittadini».

