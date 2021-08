Preganziol. D’Estate in Scena 2021 “CÉA VENESSIA – Odissea nostrana dal nordest all’Australia”

D’ESTATE IN SCENA 2021 “CÉA VENESSIA – Odissea nostrana dal nordest all’Australia” Giovedì 9 settembre 2021

Giovedì 9 settembre 2021 – ore 20.45 presso la Biblioteca comunale il teatro ritorna con “Cèa Venessia – Odissea nostrana dal nordest all’Australia”, testo e regia di Marco Zoppello, con Stefano Rota – produzione Stivalaccio Teatro.

Australia, 1882.

Un gruppo di coloni provenienti dal Veneto e dal Friuli fondano il primo insediamento collettivo Italiano del continente. Il nome con il quale la colonia viene tramandata oralmente, di padre in figlio, è Cèa Venessia (Piccolo Veneto), perché nel cuore di chi vi arrivò doveva ricordare casa. Il nome che risulta nei documenti è , invece, New Italy, una delle culle dell’emigrazione italiana nel continente Australe. Lo spettacolo racconta di questi migranti e del loro viaggio. Il punto di vista è quello di Giacomo Piccoli, un giovanotto di Orsago partito col cuore gonfio di speranze e la cieca passione di chi ha conosciuto solo la misera e che “ no e poi no, è sicuro, la vita può essere meglio di così!”.

E’ NECESSARIO esibire il GREEN PASS per accedere allo spettacolo.

