Preganziol. Da venerdì 6 agosto per accedere ai locali della biblioteca è necessario il green pass o tampone negativo

Da venerdì 6 agosto per accedere ai locali della biblioteca sarà necessario esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass o tampone negativo eseguito 48 ore prima), in ottemperanza alle disposizioni vigenti (Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105).

All’ingresso della biblioteca sarà verificata la validità del certificato, che potrà essere presentato in versione cartacea o digitale, assieme ad un valido documento identificativo.

NON E’ NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS PER LA RESTITUZIONE DI LIBRI, RIVISTE E DVD che potranno sempre essere lasciati nel box esterno situato presso il cancello grande sulla via Schiavonia.

Chi non fosse in possesso della certificazione richiesta potrà prenotare libri, riviste e DVD telefonicamente/via mail, sito e app TVB e ritirarli all’ingresso.

Maggiori informazioni sulla certificazione verde Covid-19 sono disponibili al sito https://www.dgc.gov.it/web/