Preganziol. Appello del Sindaco per votare Villa Franchetti nel FAI

Care concittadine, cari concittadini,

anche quest’anno il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha lanciato la campagna “I luoghi del Cuore” per votare i luoghi italiani da tutelare e valorizzare.

Nel nostro territorio Villa Albrizzi Franchetti è il monumento che tutti noi vorremmo riaperto, per poterlo vivere quotidianamente con visite e mostre, eventi culturali o anche semplicemente per una passeggiata ristoratrice nel

suo prestigioso parco.

Purtroppo, come ben sapete, la nostra celebre villa è ancora chiusa: avrebbe bisogno di un importante restauro conservativo, sia degli edifici che del parco retrostante.

Ritengo quindi che questa campagna possa essere importante per la nostra comunità, per il FAI, per gli enti pubblici e privati che hanno in proprietà e in gestione il bene: dimostriamo a loro e a tutti noi quanto siamo affezionati e quanto vorremmo veder recuperato un patrimonio di storia, letteratura, architettura e botanica.

Per il suo valore, Villa Franchetti è un bene di interesse sovracomunale, direi anzi nazionale. L’invito è pertanto aperto a tutti, indipendentemente dalla residenza nel Comune di Preganziol, nei comuni limitrofi, in Provincia, in Veneto: è un patrimonio di tutti coloro che amano l’arte, la cultura, l’ambiente.

Grazie al nostro e vostro voto proveremo a scalare la classifica dei “Luoghi del Cuore 2020”, aumentando la sua notorietà in tutta Italia e cercando di accedere ai contributi del FAI per un iniziale progetto di recupero.

In collaborazione con FAI – Delegazione di Treviso e il gruppo FAI Giovani – Treviso, vi chiedo quindi di diffondere il più possibile l’iniziativa, condividendo con i vostri contatti questo appello e il link per votare:

www.fondoambiente.it/luoghi/villa-albrizzi-franchetti?ldc

Nel 2018 Villa Franchetti ha ottenuto 2.983 voti raggiungendo il 165° posto in classifica. Attualmente siamo a 85.

Proviamo a migliorarci?

