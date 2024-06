Preferenze e formazione del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto

Elezioni Comunali di Mogliano Veneto 2024: preferenze dei candidati consiglieri per partito

MOGLIANO VENETO. Nelle recenti elezioni comunali di Mogliano Veneto, tenutesi il 10 giugno 2024, sono stati resi noti i risultati ufficiosi relativi alle preferenze espresse per i candidati consiglieri. Di seguito, una panoramica dettagliata delle preferenze per ciascun partito.

La lista “Davide Bortolato Sindaco” ha raccolto 3059 voti di lista e 1206 preferenze per i consiglieri. Enrico Pavan è stato il candidato più votato con 256 preferenze, seguito da Federico Severoni con 155 e Martina Cocito con 115.

La Lega ha ottenuto 1557 voti di lista e 553 preferenze per i candidati. Leonardo Muraro è stato il più votato con 184 preferenze, seguito da Tiziana Eula con 103 e Carlo Albanese con 94 preferenze.

Fratelli d’Italia ha totalizzato 1415 voti di lista e 493 preferenze per i consiglieri. Francesca Caccin ha ottenuto 142 preferenze, Massimo Zardetto 98, e Chiara Bortolato 70.

“Piazza Civica” ha raccolto 774 voti di lista e 638 preferenze totali. Giorgio Copparoni ha ricevuto il maggior numero di preferenze con 231, seguito da Edoardo Bison con 77 e Alessandro Polo D’Ambrosio con 74.

“Coraggio Italia” ha ottenuto 504 voti di lista e 527 preferenze per i consiglieri. Paolo De Sordi ha ricevuto 133 preferenze, Loredana Olivieri 100, e Simona Bassi 57.

“Forza Italia” ha raccolto 229 voti di lista e 39 preferenze totali. Raffaella Geppi ha ottenuto il maggior numero di preferenze con 19, Francesco Fida ne ha ricevute 10, e Maria-Antonella Marinato 5.

“Noi Moderati” ha ottenuto 143 voti di lista e 111 preferenze per i consiglieri. Elena Tiveron è stata la più votata con 41 preferenze, seguita da Giorgia Bonotto, Franco Curto e Valentina Rubin con 9 preferenze ciascuno.

Il Partito Democratico ha ottenuto un significativo numero di preferenze totali con 3342 voti di lista e 1706 preferenze espresse per i candidati consiglieri. Tra i più votati, Denny Castiglione ha ricevuto 350 preferenze, seguito da Irene Favaro con 270 e Chiara Giaggio con 220.

“Mogliano Bene Comune” ha ottenuto 853 voti di lista e 397 preferenze totali. Elena Quiliquini ha primeggiato tra i candidati con 148 preferenze, Cesare Bulegato ha raccolto 84 preferenze, e Fabiola Caramel ne ha ricevute 32.

“Spazio Libero” ha raccolto 458 voti di lista e 448 preferenze totali. Tiziana Bau’ è stata la più votata con 125 preferenze, Renzo Prete ne ha ottenute 115, e Federico Faggian 85.

Le due liste a sostegno della candidata Giuliana Tochet non superano lo sbarramento per l’accesso al consiglio comunale “Ascoltiamo Mogliano” ha ottenuto 566 voti di lista e 182 preferenze per i consiglieri. Isabella Lasagna ha ricevuto 37 preferenze, Andrea Barnaba 27, e Andrea Codato 20. “Miglioriamo Mogliano” ha raccolto 157 voti di lista e 91 preferenze totali. Lino Sponchiado è stato il più votato con 70 preferenze, Barbara Artuso ha ottenuto 6, e Gianna Cecchinelli e Ondina Giacomin 3 preferenze ciascuno.



Lista: ASCOLTIAMO MOGLIANO



Voti di lista: 566

Candidato Consigliere Preferenze BERTOZZI MARCO 8 4.4% LASAGNA ISABELLA 37 20.33% BARNABA ANDREA 27 14.84% ORTOLAN ALBERTO 8 4.4% PETRELLI PAOLO 3 1.65% CODATO ANDREA 20 10.99% BONOTTO MARA 15 8.24% IACONA MAURIZIO 9 4.95% NDOU LUCIJE 8 4.4% SCOTTON LORY 19 10.44% ROSSI FRANCO 15 8.24% GAGGIANO ANTONELLA 1 0.55% ZUGNO DONATELLA 0 0% TONIOLO ROBERTA 12 6.59% COLANTONIO NICOLA 0 0% Totale Preferenze 182 100%

Lista: MIGLIORIAMO MOGLIANO

Voti di lista: 157

Candidato Consigliere Preferenze SPONCHIADO LINO 70 76.92% ARTUSO BARBARA 6 6.59% BENUSSI ARIANNA 2 2.2% CECCHINELLI GIANNA 3 3.3% GIACOMIN ONDINA 3 3.3% ZERELLA IOLANDA 0 0% SEGATO VLADIMIRO 1 1.1% PAVANETTO DEMETRIO 0 0% TORRETTI MARINA 1 1.1% BRUNELLO PAOLA 0 0% RIGON VERONICA 1 1.1% BUSATO ENZO 1 1.1% FRANCAVILLA FIONA 0 0% DEPPIERI ALESSIO 3 3.3% BARNABA ALESSANDRO ASTER 0 0% Totale Preferenze 91 100%

Lista: SPAZIO LIBERO

Voti di lista: 458

Candidato Consigliere Preferenze BAU’ TIZIANA 125 27.9% PRETE RENZO 115 25.67% BERNARDI MASSIMO 8 1.79% BILIATO NICOLA 23 5.13% CALLEGARO DIEGO 9 2.01% CALORE GIANNI 7 1.56% CARRARO CARLO 9 2.01% FAGGIAN FEDERICO 85 18.97% FILIPPINI PIERINA ANGELA detta Piera 1 0.22% MOUJOUD MARWA 32 7.14% PELLIZZON STEFANO 5 1.12% PIZZATO MAURO 0 0% PRENDIN DANIELE 1 0.22% SIMIONI VALERIA 2 0.45% TORRE STEFANIA ASTRID 7 1.56% TREVISAN MARIA detta ALBERTA 19 4.24% Totale Preferenze 448 100%

Lista: MOGLIANO BENE COMUNE

Voti di lista: 853

Candidato Consigliere Preferenze QUILIQUINI ELENA 148 37.28% BULEGATO CESARE 84 21.16% GYSSELS KATIA 8 2.02% GERARDI LUIGI 4 1.01% LUZZI ANNA 17 4.28% TOZZATO ROBERTO 31 7.81% SALVATO MARINA 5 1.26% CAMPELLO DAVIDE 2 0.5% CARAMEL FABIOLA 32 8.06% ZANCHETTIN ZENO 17 4.28% MUNARIN AURORA 8 2.02% BENASSUTI ALDO 19 4.79% CASONATO LORETTA 0 0% BURLANDO FRANCESCO 9 2.27% MIGLIACCIO VINCENZINA 4 1.01% COSTA MARIA-LENA 9 2.27% Totale Preferenze 397 100%

Lista: PD

Voti di lista: 3342

Candidato Consigliere Preferenze CASTIGLIONE DENNY 350 20.52% DALL’ACQUA GIOVANNI 61 3.58% FAVARO IRENE 270 15.83% FEDERICI SONIA 67 3.93% GIAGGIO CHIARA 220 12.9% GOSETTO ALESSANDRO 85 4.98% MAIONE DONATELLA 58 3.4% PESCE OSCAR 63 3.69% PIROLO WALTER 33 1.93% RIGOBON VALTER 21 1.23% SARTOR LAURA 132 7.74% SCOGNAMIGLIO GIOVANNI 42 2.46% TOFFOLETTO SILVIA 60 3.52% TURRA GIOVANNI 69 4.04% ZANIN MICHELE 114 6.68% ZARA CLAUDIO 61 3.58% Totale Preferenze 1706 100%

Lista: PIAZZA CIVICA

Voti di lista: 774

Candidato Consigliere Preferenze COPPARONI GIORGIO 231 36.21% SIMIONATO CRISTINA 67 10.5% BISON EDOARDO 77 12.07% POLO D’AMBROSIO ALESSANDRO 74 11.6% TAFURO MICHELE 27 4.23% DARABANA ADRIANA 13 2.04% FRANCESCHINIS IORIS 10 1.57% BOSCHIERO ISABELLA 7 1.1% BARDOZZETTI PAOLA 10 1.57% FAVRET LUIGINO 17 2.66% SCODRO MATTEO 19 2.98% CAPASSO SIMONE 14 2.19% D’EMILIO ALVARO 3 0.47% PERUZZO MICHELA 42 6.58% TONIOLO BARBARA 12 1.88% MANENTE TOMMASO 15 2.35% Totale Preferenze 638 100%

Lista: CORAGGIO ITALIA

Voti di lista: 504

Candidato Consigliere Preferenze DE SORDI PAOLO 133 25.24% OLIVIERI LOREDANA 100 18.98% BASSI SIMONA 57 10.82% BATTAGLINI STEFANO 0 0% BON ALESSIO 9 1.71% PAVEL COSTEL 5 0.95% FIORENZUOLI MAURIZIO 8 1.52% GARDIN MARCO 33 6.26% MANTEGAZZINI NICOLETTA 23 4.36% MARAGNO ANDREA 50 9.49% NARDUZZI LEONARDO 47 8.92% NARDUZZI OLIVIA 6 1.14% PADOAN GIORGIA 29 5.5% SANVIDO DAVIDE 6 1.14% ZANINOTTO ILEANA 21 3.98% Totale Preferenze 527 100%

Lista: LEGA LIGA VENETA

Voti di lista: 1557

Candidato Consigliere Preferenze ALBANESE CARLO 94 17% BERTATO SUSANNA 7 1.27% CADEL FERRUCCIO 8 1.45% CHIODETTO ELENA 5 0.9% EULA TIZIANA 103 18.63% FRANCHIN SILVIA 19 3.44% GHERARDI MARCO 3 0.54% GNASSO GAETANO 27 4.88% KOVACS JUDIT 4 0.72% LONGO GIANLUCA 31 5.61% MICHIELAN ELIO 1 0.18% MURARO LEONARDO 184 33.27% RAMO STEFANO 1 0.18% SALVINI ADELASIA 16 2.89% TONINI EDDY 12 2.17% TONIOLO ALVISE 38 6.87% Totale Preferenze 553 100%

Lista: NOI MODERATI

Voti di lista: 143

Candidato Consigliere Preferenze ANTOCI ALESSIO 0 0% ATZORI KETTY 5 4.5% BONOTTO GIORGIA 9 8.11% BRACONE DOMENICO 4 3.6% CURTO BEATRICE ALESSANDRA 8 7.21% CURTO FRANCO 9 8.11% FAUSTI GABRIELE 7 6.31% LAGO GAIA 0 0% LA TORRE DIEGO 0 0% ONGARO MARIO 5 4.5% RUBIN VALENTINA 9 8.11% SCELSI FRANCESCO 0 0% SERRELI NAUSICAA 8 7.21% STEVANATO LUCA 5 4.5% TIVERON ELENA 41 36.94% WEISZ STEFANO 1 0.9% Totale Preferenze 111 100%

Lista: FRATELLI D’ITALIA

Voti di lista: 1415

Candidato Consigliere Preferenze BARLESE ANNA 22 4.46% BENVENUTI DANILO 47 9.53% BONAVENTURA FRANCESCO 26 5.27% BORTOLATO CHIARA 70 14.2% CACCIN FRANCESCA 142 28.8% DA TOS GIANNI 1 0.2% DE MARCHI ANTONELLA 7 1.42% GARZIA FELICE 1 0.2% MAREN PIERANGELO 0 0% MICHIELAN MARTINO 18 3.65% OTTOGALLI CARLO 12 2.43% PADOVAN ELENIA 6 1.22% RIOVANTO GIANCARLO 33 6.69% VAZZOLER CRISTINA 7 1.42% ZARDETTO MASSIMO 98 19.88% ZAVAN MARIA PAOLA 3 0.61% Totale Preferenze 493 100%

Lista: DAVIDE BORTOLATO SINDACO

Voti di lista: 3059

Candidato Consigliere Preferenze CERELLO ENRICO 107 8.87% COCITO MARTINA 115 9.54% DONANTONI CAMILLA 29 2.4% ESPOSITO ALAIA IMMACOLATA detta “TITTI” 51 4.23% GRIS SANDRO 35 2.9% MANENTE FABIO detto “HERMAN” 45 3.73% MORE’ in BORTOLATO FRANCESCA 77 6.38% PAVAN ENRICO MARIA 256 21.23% PEROGLIO-BOLE’ MARIATERESA detta “LILLA” 57 4.73% RICCARDI GIAMPAOLA 36 2.99% ROSSI UGO 53 4.39% SEMBIANTE ANNALIA 52 4.31% SEVERONI FEDERICO 155 12.85% SPERANDIO GIOIA 14 1.16% ZANARDO ROBERTO 79 6.55% ZANE NICO 45 3.73% Totale Preferenze 1206 100%

Lista: FORZA ITALIA

Voti di lista: 229

Candidato Consigliere Preferenze FIDA FRANCESCO 10 25.64% BERTUOLA TIZIANO 0 0% BOSELLI FILIPPO 0 0% BUQA NUHI 0 0% CARRARO MICHELA 0 0% DIEDHIOU RAPHAEL 0 0% FAVARO ELISA 1 2.56% GEPPI RAFFAELLA 19 48.72% KAPLLANI KLODIAN 0 0% MANCUSO SONIA DOMENICA ELVIRA 2 5.13% MARINATO MARIA-ANTONELLA 5 12.82% NOGARIN MASSIMO 0 0% ONGARO PAOLO 0 0% SCARPA ANDREA 2 5.13% TOSATTO STEFANIA 0 0% ZHURI ERMIRA 0 0% Totale Preferenze 39 100%

Le percentuali delle preferenze sono calcolate sul totale delle preferenze ai candidati della Lista

Gli elettori iscritti, i votanti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni scrutinate.