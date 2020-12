Preallarme per possibili nevicate a partire dalle ore 20 di domenica 27 dicembre: questa sera spargisale in azione

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, viste le previsioni di un prossimo abbassamento delle temperature, questa sera, domenica 27 dicembre, a partire dalle ore 22, entreranno in azione gli spargisale lungo tutti i percorsi carrabili del territorio comunale.

Si comunica inoltre lo stato di preallarme per possibili nevicate a partire dalle ore 20 di domenica 27 dicembre. In base alle previsioni di Arpav – Dipartimento per la sicurezza del territorio, Servizio Meteorologico, “tra la tarda serata/notte di domenica 27 dicembre e il pomeriggio/sera di lunedì 28 dicembre sarà possibile un episodio perturbato con precipitazioni diffuse, consistenti, su zone centro-settentrionali, inizialmente nevose fino a quote pianeggianti. Saranno possibili accumuli consistenti di neve fresca oltre i 700-1000 m (in media 30-50 cm) ma significativi anche a quote più basse, fino a gran parte dell’alta pianura al mattino di lunedì. I venti saranno a tratti forti dai quadranti meridionali sulla costa/pianura limitrofa, in alta quota e sulle dorsali prealpine specie tra la mattina ed il primo pomeriggio di lunedì”.

Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza.

Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d’informazione “Ocio che nevega” predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti