Pozza, Unioncamere del Veneto: “Bene nuovo Governo. Giustizia Riforme e Imprese dicasteri cruciali. Ora avanti senza indugi”.

Mario Pozza, Presidente di Unioncamere del Veneto, esprime grande attesa per il nuovo governo: “Bene i tempi rapidi con cui è nato il Governo Meloni. Giustizia, Riforme, imprese e Made in Italy sono dicasteri cruciali ed è importante che siano in mano a tre ministri Veneti, legati al nostro territorio”.

Sulle Riforme c’è grande aspettativa: “La macchina dello stato ha bisogno di essere riorganizzata e il sistema economico lo chiede con forza, perché continua a pagare le conseguenze di una burocrazia che lo affossa. Peraltro, il sistema camerale può mettere a disposizione le numerose proposte di semplificazione elaborate. Anche la Giustizia lentissima frena l’attrazione di investimenti stranieri in Italia. Ora contiamo che i nuovi Ministri si facciano portatori delle istanze del Veneto a Roma”.

L’altro tema importante per la regione e per le connessioni con l’Europa e i mercati esteri sono le infrastrutture. “Il Ministro Salvini conosce benissimo la tematica e le criticità del Veneto – ricorda Pozza – gli affideremo il Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali che abbiamo appena realizzato grazie al confronto con il sistema delle imprese, perché possa sostenere e far pesare le richieste del territorio”.

“Ora ci aspettiamo che il Governo Meloni sia subito operativo – incalza infine Pozza – che agisca, dia risposte e affronti i tanti problemi del Paese che gravano pesantemente sul mondo delle imprese e di conseguenza anche sulle famiglie, a partire dall’emergenza energetica che rischia di mettere in ginocchio manifattura e terziario, agli impatti della guerra in Ucraina, al PNRR e agli interventi urgenti per sostenere l’occupazione e rilanciare l’economia”.